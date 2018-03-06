Кабаргу-инвалида из хабаровского зоосада поставят на протез
Его изготовят студенты ТОГУ, а деньги на операцию собирают всем миром.
Его изготовят студенты ТОГУ, а деньги на операцию собирают всем миром.
Уникальная операция по спасению крошечного
«Самца кабарги нам подкинули в очень тяжёлом состоянии, наши ветврачи всё что можно было предпринять для его спасения сделали, — добавил Андрей Долин. — Но животное получило сильное обморожение, началась гангрена. Пришлось одну заднюю ногу ампутировать. Вроде начала рана зарастать, но снова проблемы начались. Пришлось кость ещё на полтора сантиметра отрезать. Сейчас состояние нормализовалось. Булат — так мы назвали кабаргу за волю к жизни — кушает нормально. Но тяжело ему на трёх ногах передвигаться. Он больше лежит, поэтому ему протез и нужен, чтобы мышцы вообще не атрофировались. Двигаться заставляем. Кафельный пол в вольере меценаты помогли застелить особым покрытием, по которому кабарге удобнее передвигаться на трёх ногах».
Поставить маленького на оленя на протез вызвались ветеринары из Новосибирска. Правда, на операцию необходимо около 300 тысяч рублей. Часть этих средств может пойти на сооружение нового вольера для Булата и Али.
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