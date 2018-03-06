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07:59 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Кабаргу-инвалида из хабаровского зоосада поставят на протез

Его изготовят студенты ТОГУ, а деньги на операцию собирают всем миром.

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Уникальная операция по спасению крошечного оленя-кабарги разворачивается в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева под Хабаровском. Как рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель этого учреждения Андрей Долин, лишившегося одной ноги зверя-подкидыша решено поставить на искусственный протез. Его по особой технологии вызвались изготовить студенты Тихоокеанского государственного университета.

«Самца кабарги нам подкинули в очень тяжёлом состоянии, наши ветврачи всё что можно было предпринять для его спасения сделали, — добавил Андрей Долин. — Но животное получило сильное обморожение, началась гангрена. Пришлось одну заднюю ногу ампутировать. Вроде начала рана зарастать, но снова проблемы начались. Пришлось кость ещё на полтора сантиметра отрезать. Сейчас состояние нормализовалось. Булат — так мы назвали кабаргу за волю к жизни — кушает нормально. Но тяжело ему на трёх ногах передвигаться. Он больше лежит, поэтому ему протез и нужен, чтобы мышцы вообще не атрофировались. Двигаться заставляем. Кафельный пол в вольере меценаты помогли застелить особым покрытием, по которому кабарге удобнее передвигаться на трёх ногах».

Представители ТОГУ уже провели несколько встреч с сотрудниками зоосада. Они взяли за основу сохранённую в морозильнике ампутированную конечность кабарги. По ней и будут создавать протез. Если операция пройдёт успешно, то в «Приамурском» надеются свести Булата с уже живущей в вольере одинокой самкой кабарги по кличке Аля.

Поставить маленького на оленя на протез вызвались ветеринары из Новосибирска. Правда, на операцию необходимо около 300 тысяч рублей. Часть этих средств может пойти на сооружение нового вольера для Булата и Али.

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