Кабаргу-инвалида из хабаровского зоосада поставят на протез

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4Q_ZUsi5XTE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уникальная операция по спасению крошечного оленя-кабарги разворачивается в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева под Хабаровском. Как рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель этого учреждения Андрей Долин, лишившегося одной ноги зверя-подкидыша решено поставить на искусственный протез. Его по особой технологии вызвались изготовить студенты Тихоокеанского государственного университета.

«Самца кабарги нам подкинули в очень тяжёлом состоянии, наши ветврачи всё что можно было предпринять для его спасения сделали, — добавил Андрей Долин. — Но животное получило сильное обморожение, началась гангрена. Пришлось одну заднюю ногу ампутировать. Вроде начала рана зарастать, но снова проблемы начались. Пришлось кость ещё на полтора сантиметра отрезать. Сейчас состояние нормализовалось. Булат — так мы назвали кабаргу за волю к жизни — кушает нормально. Но тяжело ему на трёх ногах передвигаться. Он больше лежит, поэтому ему протез и нужен, чтобы мышцы вообще не атрофировались. Двигаться заставляем. Кафельный пол в вольере меценаты помогли застелить особым покрытием, по которому кабарге удобнее передвигаться на трёх ногах».

Представители ТОГУ уже провели несколько встреч с сотрудниками зоосада. Они взяли за основу сохранённую в морозильнике ампутированную конечность кабарги. По ней и будут создавать протез. Если операция пройдёт успешно, то в «Приамурском» надеются свести Булата с уже живущей в вольере одинокой самкой кабарги по кличке Аля.