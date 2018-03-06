В допинг-пробе Канело перед боем с Головкиным нашли запрещенный препарат
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В понедельник промоутерская компания Канело Golden Boy Promotions опубликовала заявление, в котором признала тот факт, что пробы боксера, взятые в преддверии поединка с Геннадием Головкиным, назначенным на 5 мая, дали положительный результат на Кленбутерол. Официальное заявление компании опубликовано в Forbes, передает МИА «Казинформ».
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