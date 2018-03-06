Какие голливудские мультфильмы покажут на казахском языке в 2018 году

Проект направлен на популяризацию казахского языка.



«Когда мы делали “Тачки-2”, многие дети не знали слова “найзағай”. Они узнали, что на казахском языке “молния” — это найзағай, потому что такое было прозвище у Маккуина. До этого это слово не было в обиходе. Я уверен, что интеграция определенных слов внутри фильма может увеличить интерес к нашему языку. Я знаю даже случаи, когда кинотеатры полностью наполнялись детьми, а приводили их преподаватели по казахскому языку в образовательных целях», — рассказывал ранее корреспонденту Казинформа гендиректор ТОО «Меломан» Вадим Голенко.



Отметим, что мультфильм «Тайна Коко», являющийся на данный момент последним дублированным на казахский язык из голливудских фильмов, получил премию «Оскар» в двух номинациях — «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня».



Напомним, что с 2011 года Корпоративный фонд «Болашак» совместно с компанией «Disney» и «Меломан» осуществляет уникальный проект по переводу серии культовых голливудских фильмов. Проект по дубляжу фильмов является социальным и не преследует коммерческих целей. Мировые блокбастеры, средний бюджет которых превышает 200 млн. долларов, становятся в результате высокотехнологичного дубляжа абсолютно национальным продуктом. Казахский стал 2 тюркским языком, 7 языком Sony Pictures, 39 языком Walt Disney и вошел в 7-ку основных языков голливудских фильмов, доступных для просмотра на DVD, Blu-Ray по всему миру. За время действия проекта осуществлен дубляж 23-х зарубежных кинокартин.