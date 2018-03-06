Какие голливудские мультфильмы покажут на казахском языке в 2018 году
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Стало известно, какие голливудские мультфильмы охватит проект по дубляжу на казахский язык, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Стало известно, какие голливудские мультфильмы охватит проект по дубляжу на казахский язык, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в кинопрокатной компании «Меломан», в этом году полноценный качественный дубляж ожидает три голливудских проекта.
«Проект дубляжа голливудских фильмов на казахский язык продолжится и в этом году. К выходу на казахстанские экраны готовятся локализованные версии таких ожидаемых фильмов, как “Суперсемейка 2” (релиз — 14 июня), “Монстры на каникулах 3” (релиз 12 июля) и “Ральф против интернета” (релиз 22 ноября)», — рассказали в
Дубляж голливудских проектов на казахский язык делается по самым высоким требованиям — голоса актеров дубляжа утверждаются на самих студиях, выпускающих фильмы и мультфильмы. А перевод и сам дубляж должны быть такими, чтобы все выглядело естественно.
«Что считается высшим качеством дубляжа? У зрителя просто должно быть ощущение того, что фильм снимался на казахском языке, а актеры говорили именно на этом языке. Поэтому требование “Диснея”, к примеру, голос актера дубляжа должен полностью слиться с персонажем, с оригиналом», — отмечает режиссер дубляжа нескольких проектов Айжан Жамшитова.
Проект направлен на популяризацию казахского языка.
«Когда мы делали “Тачки-2”, многие дети не знали слова “найзағай”. Они узнали, что на казахском языке “молния” — это найзағай, потому что такое было прозвище у Маккуина. До этого это слово не было в обиходе. Я уверен, что интеграция определенных слов внутри фильма может увеличить интерес к нашему языку. Я знаю даже случаи, когда кинотеатры полностью наполнялись детьми, а приводили их преподаватели по казахскому языку в образовательных целях», — рассказывал ранее корреспонденту Казинформа гендиректор ТОО «Меломан» Вадим Голенко.
Отметим, что мультфильм «Тайна Коко», являющийся на данный момент последним дублированным на казахский язык из голливудских фильмов, получил премию «Оскар» в двух номинациях — «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня».
Напомним, что с 2011 года Корпоративный фонд «Болашак» совместно с компанией «Disney» и «Меломан» осуществляет уникальный проект по переводу серии культовых голливудских фильмов. Проект по дубляжу фильмов является социальным и не преследует коммерческих целей. Мировые блокбастеры, средний бюджет которых превышает 200 млн. долларов, становятся в результате высокотехнологичного дубляжа абсолютно национальным продуктом. Казахский стал 2 тюркским языком, 7 языком Sony Pictures, 39 языком Walt Disney и вошел в 7-ку основных языков голливудских фильмов, доступных для просмотра на DVD,
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