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06:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В праздничные дни в Новосибирске будут ловить нетрезвых водителей

Во время последней проверки в городе задержали 51 нарушителя.

Источник: Комсомольская правда

В праздничные дни, с 8 по 11 марта, на дорогах Новосибирска вновь пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

— Сотрудники ДПС усилят работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, — рассказывают в группе пропаганды ГИБДД города.

При этом в некоторых местах пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

В ведомстве отмечают, что во время аналогичного мероприятия, которое прошло с 23 по 25 февраля, в городе выявили 51 нарушителя сухого закона за рулем. А всего с начала года таких водителей задержали 740.

При этом в Новосибирске с начала года произошло десять ДТП с участием нетрезвых водителей, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет, — напоминают в ведомстве.

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