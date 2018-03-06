В праздничные дни в Новосибирске будут ловить нетрезвых водителей
Во время последней проверки в городе задержали 51 нарушителя.
Во время последней проверки в городе задержали 51 нарушителя.
В праздничные дни, с 8 по 11 марта, на дорогах Новосибирска вновь пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».
— Сотрудники ДПС усилят работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации
При этом в некоторых местах пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.
В ведомстве отмечают, что во время аналогичного мероприятия, которое прошло с 23 по 25 февраля, в городе выявили 51 нарушителя сухого закона за рулем. А всего с начала года таких водителей задержали 740.
При этом в Новосибирске с начала года произошло десять ДТП с участием нетрезвых водителей, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет, — напоминают в ведомстве.
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