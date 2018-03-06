В праздничные дни в Новосибирске будут ловить нетрезвых водителей

Источник: Комсомольская правда

В праздничные дни, с 8 по 11 марта, на дорогах Новосибирска вновь пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

— Сотрудники ДПС усилят работу по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, — рассказывают в группе пропаганды ГИБДД города.

При этом в некоторых местах пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

В ведомстве отмечают, что во время аналогичного мероприятия, которое прошло с 23 по 25 февраля, в городе выявили 51 нарушителя сухого закона за рулем. А всего с начала года таких водителей задержали 740.

При этом в Новосибирске с начала года произошло десять ДТП с участием нетрезвых водителей, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.