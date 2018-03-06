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07:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

Грипп и ОРВИ не сдают свои позиции в Пермском крае

Показатели заболеваемости сохраняются на уровне прошлой недели.

Источник: РИА "Новости"

В Роспотребнадзоре подвели итоги по заболеваемости гриппом и ОРВИ за минувшую неделю.

«С 26 февраля по 04 марта в Пермском крае зарегистрировано 28659 случаев ОРВИ и гриппа, — сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. — Показатели заболеваемости сохраняются на уровне прошлой недели».

В крае продолжают действовать дополнительные противоэпидемические мероприятия:

— приостановление образовательного процесса при одновременном отсутствии в классе (группе), организации более 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 дней по решению руководителей общеобразовательных и дошкольных организаций;.

— ограничение посещения больных в стационарах;.

— масочный режим для сотрудников медицинских организаций;.

— применение средств индивидуальной защиты органов дыхания на предприятиях торговли, общественного транспорта и сферы обслуживания населения.

По результатам лабораторного мониторинга в крае циркулируют как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа.

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