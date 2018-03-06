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07:47 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбург на несколько дней привезут чудотворную икону

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в Храм-Памятник на Крови Екатеринбурга будет принесена известная чудотворная икона Матроны Московской с частицей мощей.

Как сообщили ЕАН в пресс-службе митрополии, образ написан и освящен в Покровской обители столицы. Торжественная встреча состоится во вторник 7 марта в 17:00, перед вечерним богослужением в Храме-на-Крови.

Образ святой Матроны Московской будет пребывать в Храме-Памятнике на Крови до 19 марта.

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