В Екатеринбург на несколько дней привезут чудотворную икону
По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в
По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в
Как сообщили ЕАН в
Образ святой Матроны Московской будет пребывать в
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