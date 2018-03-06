Более 50 бесплатных мероприятий подготовили в Москве к 8 Марта

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

К Международному женскому дню столичный Департамент культуры подготовил свыше 50 бесплатных мероприятий. С 6 по 9 марта в библиотеках и культурных центрах, школах искусств и музеях горожан ждут выставки, экскурсии, мастер-классы и концерты. Вход везде будет свободным, но в некоторых случаях потребуется предварительная регистрация.

К празднику весны, 8 Марта, мы приурочили целую серию необычных тематических событий. В ближайшие дни москвичи смогут не только посетить развлекательные мероприятия, но и поучиться чему-то новому, послушать лекции в 25 библиотеках и культурных центрах, 18 школах искусств и трех музеях. Александр Кибовский Глава Департамента культуры города Москвы

Например, 6 марта на северо-западе Москвы в библиотеке № 235, расположенной по адресу: улица Демьяна Бедного, дом 16, пройдет интерактивная лекция «Прекрасных женщин имена!». Она запланирована на 12:00. Во время встречи гости узнают об истории праздника 8 Марта и изучат биографии самых выдающихся женщин, внесших вклад в развитие науки и искусства. Речь пойдет об Аде Лавлейс, Марии Склодовской-Кюри, Майе Плисецкой, Джейн Остин и других. В завершение лекции слушатели также узнают, как со временем менялся образ женщины в художественной литературе.

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А в детском отделе библиотеки № 3 имени Н. А. Добролюбова, расположенной по адресу: Новый Арбат, дом 30, корпус 9, 7 марта можно попасть на выставку-инсталляцию «Говорящие фрески: женский день». В этот день фрески с портретами русских писателей, украшающие стены здания с 1950 года, трансформируются — на их месте появятся изображения женщин-литераторов. Так вместо Александра Пушкина посетители увидят лицо Анны Ахматовой, а там, где висел портрет Федора Достоевского, — изображение Марины Цветаевой. Кроме того, 7 марта сотрудники библиотеки протестируют всех желающих, выяснив, насколько хорошо они разбираются в литературе, написанной женщинами. Начало импровизированного экзамена в 18:00.

К весеннему празднику в музее-заповеднике «Царицыно» 8 марта с 13:00 до 14:30 пройдет бесплатная экскурсия по выставке «Цветов весны причудливые краски». В экспозиции представят коллекцию, в которую входит свыше одной тысячи растений (тюльпаны, крокусы, нарциссы, гиппеаструмы). Все они были выращены в оранжереях музея-заповедника. Посетители смогут не только насладиться запахом растений, но и узнать интересные исторические факты о некоторых цветах. Например, почему в XIV веке развязалась «шафранная война». Для участия в экскурсии потребуется зарегистрироваться на сайте музея-заповедника или по телефону: +7 (495) 322−44−33 .

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В Московском литературном музее-центре К. Г. Паустовского, расположенном по адресу: улица Кузьминская, дом 8, праздник отметят 9 марта. В этот день на территории музея с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00 пройдут мастер-классы для детей по созданию сувениров из засушенных растений. А в 14:00 для взрослых стартует экскурсия по территории музея «Великая сила любви». После знакомства с основной экспозицией гости прослушают лекцию о роли женского образа в творчестве Паустовского. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте музея или по телефону: +7 (499) 172−77−91 .

Кроме того, в сети кинотеатров «Москино» столичного Департамента культуры с 7 по 11 марта бесплатно покажут более 20 советских кинолент о женщинах и о любви. Показы приурочены к Международному женскому дню. Увидеть отечественные фильмы о прекрасной половине человечества можно будет в восьми кинотеатрах — «Березке», «Вымпеле», «Искре», «Полете», «Молодежном», «Салюте», «Сатурне» и «Спутнике».

Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, подготовили и в 16 городских парках. В этот день всех гостей ждут бесплатные мастер-классы, лекции, экскурсии и концерты, а в Бабушкинском и Таганском парках, усадьбе Воронцово, парках «Фили» и «Зарядье» представительницам прекрасного пола будут дарить цветы.

Какие бесплатные мероприятия можно посетить с 6 по 10 марта.

6 марта:

— библиотека № 132, 11:00 — творческая встреча и мастер-классы;.

— ТЦСО «Тушино», филиал «Куркино», 14:00 — поэтическая встреча «Ваше величество женщина»;.

— библиотека № 184, 14:00 — концерт «Для милых дам»;.

— детская школа искусств № 14, 14:00 — концерт «Для милых мам!»;.

— библиотека № 240, 15:00— творческая встреча «Гаммы для мамы»;.

— библиотека № 260, 15:00 — видеолекция об истории праздника;.

— библиотека № 235, 16:00 — интерактивная лекция «Прекрасных женщин имена»;.

— библиотека № 198 имени Б. Л. Пастернака, 17:00 — концерт «Букет из самых нежных чувств»;.

— Государственное училище духового искусства, 17:00 — литературно-музыкальный вечер «И тебе я в песне отзовусь…»;.

— детская музыкальная школа имени Б. А. Чайковского, 17:00 — концерт «Нашим мамам»;.

— библиотека № 150, 18:00 — мастер-класс по созданию картин из шерсти;.

— детская музыкальная школа имени Йозефа Гайдна, 18:00 — концерт «Музыкальный букет к 8 Марта»;.

— детская музыкальная школа № 71, 18:00 — концерт «Музыка из кинофильмов и мультфильмов»;.

— детская музыкальная школа имени С. И. Танеева, 18:00 — концерт классической музыки и советских песен;.

— детская музыкальная школа имени К. В. Молчанова, 18:00— концерт семейных ансамблей;.

— Воскресенская детская школа искусств, 18:30 — концерт «Музыка весны»;.

— детская музыкальная школа имени А. К. Лядова, 18:30 — концерт «Любимой маме»;.

— библиотека № 12 имени И. А. Бунина, 19:00 — концерт «Женщина — особенное море»;.

— центр детского творчества «Исток», 19:00 — концерт «Все цветы и улыбки лишь вам!..».

7 марта:

— библиотека № 233, 11:00 — литературный час «Все о тебе родной»;.

— Московская межрегиональная транспортная прокуратура, 13:00 — праздничный концерт;.

— Театральный художественно-технический колледж, 15:00 — концерт «Милая, добрая, нежная»;.

— библиотека № 232, 15:00 — литературная композиция «Лучшее слово — мама!»;.

— библиотека № 260, 15:00 — мастер-класс по прикладному творчеству;.

— библиотека № 39 «Познание», 15:00 — концерт «Женщины рождаются для счастья»;.

— центральная библиотека № 15 имени В. О. Ключевского, 16:00 — концерт «Для вас, женщины»;.

— библиотека № 72, 16:00 — тематическая программа «Ангел-хранитель Москвы»;.

— центр культуры и досуга «Лира», 17:00 — концерт «С любовью»;.

— музейно-парковый комплекс «Северное Тушино», 17:00 — концерт и поэтический вечер;.

— библиотека-читальня имени И. С. Тургенева, 17:00 — выставка «Аленький цветочек»;.

— детский отдел библиотеки № 3 имени Н. А. Добролюбова, 18:00 — выставка-инсталляция «Говорящие фрески: женский день»;.

— детская школа искусств «Измайлово», 18:00 — концерт «Нашим мамам и бабушкам»;.

— детская музыкальная школа имени Т. А. Докшицера, 18:30 — концерт «Первый праздник весны»;.

— детская музыкальная школа имени Н. Г. Рубинштейна, 18:30 — концерт «Нашим мамам»;.

— детская музыкальная школа имени Э. Г. Гилельса, 18:30 — концерт «Подарок маме»;.

— библиотека № 195, галерея «Листок», 19:00 — мастер-класс по пастельной живописи.

8 марта:

— центр детского творчества «Исток», 10:00 — выставка работ изобразительного и прикладного искусства;.

— музей-заповедник «Царицыно», 13:00 — выставка «Цветов весны причудливые краски»;.

— центральная библиотека № 249, 17:00 — концерт «Мелодии весны»;.

— Центр вокального искусства Валентины Левко, 17:00 — праздничный концерт для ветеранов.

9 марта:

— Музей-центр К. Г Паустовского — выставка (15:00) и мастер-классы (13:00, 15:00);.

— библиотека № 182, 15:00 — лекция «Благословите женщину!»;.

— библиотека № 3 имени Н. А. Добролюбова, 19:00 — поэтический фестиваль «Поэтки»;.

— библиотека № 4 имени Е. А. Фурцевой, 19:00 — круглый стол «Женщина в литературе».

10 марта:

— детская библиотека № 43 — культурный центр имени В. Ю. Драгунского — творческая встреча-концерт;.