Более 50 бесплатных мероприятий подготовили в Москве к 8 Марта
С 6 по 10 марта горожане смогут посетить выставки, экскурсии,
С 6 по 10 марта горожане смогут посетить выставки, экскурсии,
К Международному женскому дню столичный Департамент культуры подготовил свыше 50 бесплатных мероприятий. С 6 по 9 марта в библиотеках и культурных центрах, школах искусств и музеях горожан ждут выставки, экскурсии,
К празднику весны, 8 Марта, мы приурочили целую серию необычных тематических событий. В ближайшие дни москвичи смогут не только посетить развлекательные мероприятия, но и поучиться
чему-тоновому, послушать лекции в 25 библиотеках и культурных центрах, 18 школах искусств и трех музеях.
Например, 6 марта на
А в детском отделе библиотеки № 3 имени Н. А. Добролюбова, расположенной по адресу: Новый Арбат, дом 30, корпус 9, 7 марта можно попасть на
К весеннему празднику в
В Московском литературном
Кроме того, в сети кинотеатров «Москино» столичного Департамента культуры с 7 по 11 марта бесплатно покажут более 20 советских кинолент о женщинах и о любви. Показы приурочены к Международному женскому дню. Увидеть отечественные фильмы о прекрасной половине человечества можно будет в восьми кинотеатрах — «Березке», «Вымпеле», «Искре», «Полете», «Молодежном», «Салюте», «Сатурне» и «Спутнике».
Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, подготовили и в 16 городских парках. В этот день всех гостей ждут бесплатные
Какие бесплатные мероприятия можно посетить с 6 по 10 марта.
6 марта:
— библиотека № 132, 11:00 — творческая встреча и мастер-классы;.
— ТЦСО «Тушино», филиал «Куркино», 14:00 — поэтическая встреча «Ваше величество женщина»;.
— библиотека № 184, 14:00 — концерт «Для милых дам»;.
— детская школа искусств № 14, 14:00 — концерт «Для милых мам!»;.
— библиотека № 240, 15:00— творческая встреча «Гаммы для мамы»;.
— библиотека № 260, 15:00 — видеолекция об истории праздника;.
— библиотека № 235, 16:00 — интерактивная лекция «Прекрасных женщин имена»;.
— библиотека № 198 имени Б. Л. Пастернака, 17:00 — концерт «Букет из самых нежных чувств»;.
— Государственное училище духового искусства, 17:00 —
— детская музыкальная школа имени Б. А. Чайковского, 17:00 — концерт «Нашим мамам»;.
— библиотека № 150, 18:00 —
— детская музыкальная школа имени Йозефа Гайдна, 18:00 — концерт «Музыкальный букет к 8 Марта»;.
— детская музыкальная школа № 71, 18:00 — концерт «Музыка из кинофильмов и мультфильмов»;.
— детская музыкальная школа имени С. И. Танеева, 18:00 — концерт классической музыки и советских песен;.
— детская музыкальная школа имени К. В. Молчанова, 18:00— концерт семейных ансамблей;.
— Воскресенская детская школа искусств, 18:30 — концерт «Музыка весны»;.
— детская музыкальная школа имени А. К. Лядова, 18:30 — концерт «Любимой маме»;.
— библиотека № 12 имени И. А. Бунина, 19:00 — концерт «Женщина — особенное море»;.
— центр детского творчества «Исток», 19:00 — концерт «Все цветы и улыбки лишь вам!..».
7 марта:
— библиотека № 233, 11:00 — литературный час «Все о тебе родной»;.
— Московская межрегиональная транспортная прокуратура, 13:00 — праздничный концерт;.
— Театральный
— библиотека № 232, 15:00 — литературная композиция «Лучшее слово — мама!»;.
— библиотека № 260, 15:00 —
— библиотека № 39 «Познание», 15:00 — концерт «Женщины рождаются для счастья»;.
— центральная библиотека № 15 имени В. О. Ключевского, 16:00 — концерт «Для вас, женщины»;.
— библиотека № 72, 16:00 — тематическая программа «Ангел-хранитель Москвы»;.
— центр культуры и досуга «Лира», 17:00 — концерт «С любовью»;.
—
—
— детский отдел библиотеки № 3 имени Н. А. Добролюбова, 18:00 —
— детская школа искусств «Измайлово», 18:00 — концерт «Нашим мамам и бабушкам»;.
— детская музыкальная школа имени Т. А. Докшицера, 18:30 — концерт «Первый праздник весны»;.
— детская музыкальная школа имени Н. Г. Рубинштейна, 18:30 — концерт «Нашим мамам»;.
— детская музыкальная школа имени Э. Г. Гилельса, 18:30 — концерт «Подарок маме»;.
— библиотека № 195, галерея «Листок», 19:00 —
8 марта:
— центр детского творчества «Исток», 10:00 — выставка работ изобразительного и прикладного искусства;.
—
— центральная библиотека № 249, 17:00 — концерт «Мелодии весны»;.
— Центр вокального искусства Валентины Левко, 17:00 — праздничный концерт для ветеранов.
9 марта:
—
— библиотека № 182, 15:00 — лекция «Благословите женщину!»;.
— библиотека № 3 имени Н. А. Добролюбова, 19:00 — поэтический фестиваль «Поэтки»;.
— библиотека № 4 имени Е. А. Фурцевой, 19:00 — круглый стол «Женщина в литературе».
10 марта:
— детская библиотека № 43 — культурный центр имени В. Ю. Драгунского — творческая встреча-концерт;.
— библиотека № 200 «Истоки», 15:00 —
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.