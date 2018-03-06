В Уфе со снегом борются 300 машин и 1,5 тысячи человек

Источник: Агентство «Москва»

Городские службы Уфы уже второй день борются с сильным снегопадом, обрушившимся на башкирскую столицу после Москвы.

Так, сейчас на улицах Уфы снег чистят 300 единиц техники и 1,5 тысячи дворников и дорожных рабочих. Снег убирают не только на автомобильных магистралях, но и во дворах жилых домов.