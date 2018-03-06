В Уфе со снегом борются 300 машин и 1,5 тысячи человек
Коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Городские службы Уфы уже второй день борются с сильным снегопадом, обрушившимся на башкирскую столицу после Москвы.
Так, сейчас на улицах Уфы снег чистят 300 единиц техники и 1,5 тысячи дворников и дорожных рабочих. Снег убирают не только на автомобильных магистралях, но и во дворах жилых домов.
Пожаловаться на неудовлетворительную уборку вашего двора можно в районных отделах коммунального хозяйства или позвонив в диспетчерскую управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы по телефону 251−38−11.
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