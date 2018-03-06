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07:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе со снегом борются 300 машин и 1,5 тысячи человек

Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 56% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Городские службы Уфы уже второй день борются с сильным снегопадом, обрушившимся на башкирскую столицу после Москвы.

Так, сейчас на улицах Уфы снег чистят 300 единиц техники и 1,5 тысячи дворников и дорожных рабочих. Снег убирают не только на автомобильных магистралях, но и во дворах жилых домов.

Пожаловаться на неудовлетворительную уборку вашего двора можно в районных отделах коммунального хозяйства или позвонив в диспетчерскую управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы по телефону 251−38−11.

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