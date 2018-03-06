Из-за снежных заторов на дорогах Челябинск стоит в пробках

Также не очищены тротуары, что создает трудности и для пешеходов.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», ситуация с заторами на дорогах оценивается сейчас в 9 баллов. Трудно проехать по улицам Худякова, Братьев Кашириных, на проспектах Свердловском и Ленина. Между тем, по данным Челябинского Гидрометцентра, в городе сегодня снова ожидается снег, слабая метель, гололедица.