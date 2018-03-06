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08:02 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Из-за снежных заторов на дорогах Челябинск стоит в пробках

Сегодня, 6 марта, на челябинских магистралях с утра снова заторы из-за выпавшего ночью снега. Проехать сложно даже в центре города, дороги завалены снегом, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

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Также не очищены тротуары, что создает трудности и для пешеходов.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», ситуация с заторами на дорогах оценивается сейчас в 9 баллов. Трудно проехать по улицам Худякова, Братьев Кашириных, на проспектах Свердловском и Ленина. Между тем, по данным Челябинского Гидрометцентра, в городе сегодня снова ожидается снег, слабая метель, гололедица.

Напомним, накануне глава города Евгений Тефтелев заявил, что городские службы готовятся к повторению масштабного снегопада — на аппаратном совещании в мэрии челябинский градоначальник распорядился заранее осмотреть и подготовить уборочную технику. Также он отметил, что дорожные службы работают достаточно быстро и слаженно. По словам мэра, жалоб от горожан на то, что где-то массово не вывозится снег, не поступало.

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