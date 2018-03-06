Дзюдоисты из Иркутской области выиграли три медали на первенстве России в Смоленске
Соревнования прошли в Смоленске со 2 по 4 марта.
Соревнования прошли в Смоленске со 2 по 4 марта.
Спортсмены из Иркутской области продолжают радовать. Несколько наград на соревнованиях всероссийского масштаба завоевали дзюдоисты. Первенство России по дзюдо среди юниоров до 23 лет прошло со 2 по 4 марта в городе Смоленске. Наши спортсмены вернулись домой с серебряной и двумя бронзовыми медалями.
— В весовой категории 63 килограммов серебро выиграла Елена Юркина, уступив спортсменке из Москвы Софье Мататовой, — рассказывают в
По словам старшего тренера сборной Иркутской области по дзюдо Алексея Гончарова, Данила Курташов и Светлана Миняйло вошли в сборную России. Кроме них из нашего региона за страну будут выступать Елена Юркина, Бахриддин Муминов, Дмитрий Ворожбит и Алим Калаев. Они уже готовятся к Кубку Европы по дзюдо, который пройдет в мае в Оренбурге.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.