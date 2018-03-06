Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как прошел юбилейный «Оскар 2018»: победители и красная дорожка
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Анастасия Брызгалова планирует поскорее стать матерью
В римском метро нашли дом военачальника II века
Светлана Бондарчук вышла в свет в роскошном мини-платье
Секс-тренеров из России арестовала тайская полиция За тренинг в Таиланде организаторам придется заплатить штрафы
В МОК признали провал дела с мельдонием и Россией - Каспер
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
СМИ: названа «очень большая ошибка» США по РФ
Эксперт о том, что ждет США при встрече с Кинжалом
Светлана Бондарчук вышла в свет в роскошном мини-платье
Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Долгая депрессия меняет мозг
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
Фоторепортажи
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
9В Луизиане отметили Марди Гра
08:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Дзюдоисты из Иркутской области выиграли три медали на первенстве России в Смоленске

Соревнования прошли в Смоленске со 2 по 4 марта.

Спортсмены из Иркутской области продолжают радовать. Несколько наград на соревнованиях всероссийского масштаба завоевали дзюдоисты. Первенство России по дзюдо среди юниоров до 23 лет прошло со 2 по 4 марта в городе Смоленске. Наши спортсмены вернулись домой с серебряной и двумя бронзовыми медалями.

— В весовой категории 63 килограммов серебро выиграла Елена Юркина, уступив спортсменке из Москвы Софье Мататовой, — рассказывают в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. — Бронзовую медаль в весе 57 килограммов получила Светлана Миняйло. Еще одна бронза — у Данилы Курташова.

По словам старшего тренера сборной Иркутской области по дзюдо Алексея Гончарова, Данила Курташов и Светлана Миняйло вошли в сборную России. Кроме них из нашего региона за страну будут выступать Елена Юркина, Бахриддин Муминов, Дмитрий Ворожбит и Алим Калаев. Они уже готовятся к Кубку Европы по дзюдо, который пройдет в мае в Оренбурге.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Школьница из Омска на карманные деньги лечит бездомных животных
Новосибирский экс-милиционер, убивший 19 женщин, получил пожизненный срок
Пенс пригрозил выйти из иранской ядерной сделки
Как выглядит самая красивая девушка России. Фото
В Британии неизвестным веществом отравлен экс-полковник ГРУ
Медведева прокомментировала возможный отъезд из России
Видео дня. Как замерзают морские волны
Большой десантный корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море
Рыбка рассказала о записях разговоров Дерипаски про выборы в США
Спорт
Медведева уходит от тренера: это провокация или просто глупость? Двукратная чемпионка мира и ее тренер Этери Тутберидзе опровергли информацию о разногласиях
Авто
Назван лучший автомобиль в Европе Лучшим автомобилем в Европе в 2018 году стал кроссовер Volvo XC40
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь