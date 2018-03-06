Дзюдоисты из Иркутской области выиграли три медали на первенстве России в Смоленске

Спортсмены из Иркутской области продолжают радовать. Несколько наград на соревнованиях всероссийского масштаба завоевали дзюдоисты. Первенство России по дзюдо среди юниоров до 23 лет прошло со 2 по 4 марта в городе Смоленске. Наши спортсмены вернулись домой с серебряной и двумя бронзовыми медалями.

— В весовой категории 63 килограммов серебро выиграла Елена Юркина, уступив спортсменке из Москвы Софье Мататовой, — рассказывают в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. — Бронзовую медаль в весе 57 килограммов получила Светлана Миняйло. Еще одна бронза — у Данилы Курташова.