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07:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области при пожаре погиб 66-летний пенсионер

Пожар произошел в поселке Шишино Топкинского района.

В кузбасском поселке 66-летний пенсионер погиб при пожаре.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, сообщение о пожаре поступило в 22:53 часа 5 марта. Загорелся частный дом на улице Совхозная в поселке Шишино Топкинского района. На место выехали 6 человек и 2 единицы спецтехники. Возгорание было локализовано в 23:05 часа и полностью ликвидировано в 23:07 часа.

В результате пожара обгорели стены дома и вещи. Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении. После тушения пожара в доме было найдено тело пенсионера.

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