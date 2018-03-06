В Кемеровской области при пожаре погиб 66-летний пенсионер
Пожар произошел в поселке Шишино Топкинского района.
Пожар произошел в поселке Шишино Топкинского района.
В кузбасском поселке 66-летний пенсионер погиб при пожаре.
Как сообщает
В результате пожара обгорели стены дома и вещи. Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении. После тушения пожара в доме было найдено тело пенсионера.
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