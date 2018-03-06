В Кемеровской области при пожаре погиб 66-летний пенсионер

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, сообщение о пожаре поступило в 22:53 часа 5 марта. Загорелся частный дом на улице Совхозная в поселке Шишино Топкинского района. На место выехали 6 человек и 2 единицы спецтехники. Возгорание было локализовано в 23:05 часа и полностью ликвидировано в 23:07 часа.