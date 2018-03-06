Синоптики сообщили о возможной оттепели в Москве на следующей неделе
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU — После морозной погоды с температурой ниже средних многолетних значений, по предварительным прогнозам, в начале следующей недели в Москве ожидается оттепель, сообщили «Интерфаксу» в Росгидромете во вторник.
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