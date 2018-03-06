Синоптики сообщили о возможной оттепели в Москве на следующей неделе

Источник: РИА "Новости"

«В понедельник днем температура воздуха может подняться до плюс 1−2 градусов, во вторник — уже до 3−4 градусов, но по ночам пока ожидаются отрицательные значения», — сказал собеседник агентства.

В Международный женский день в Москве при переменной облачности ночью ожидается 12−14 градусов мороза, днем — минус 4−6 градусов. К концу недели начнется постепенное потепление, в воскресенье днем температура будет держаться в пределах 0 — минус 5 градусов.

Осадки в Москве в предстоящие выходные возможны, однако снегопады не будут сильными.