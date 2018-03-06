Битва полов: почему в Иркутске женщины зарабатывают на 20 тысяч меньше мужчин

Добытчик в семье — мужчина. Это расхожее мнение, с которым можно соглашаться или нет.

Однако, если верить статистике, в Иркутске представители сильной половины действительно более успешны, а, значит, и зарабатывают больше.

— Средняя зарплата женщин в октябре 2017 года была на 39% меньше мужской — 32,4 тысячи рублей против 52,9 тысячи, — рассказали в Иркутскстате. — Такое «отставание» характерно для представителей многих профессий.

Обидно для прекрасных дам, но, увы, цифры — вещь упрямая. Специалисты подсчитали, что даже в здравоохранении женщинам платят в среднем на 16% меньше, чем представителям сильного пола.

Зато есть вакансии, на которых представительниц слабого пола принимают охотней, чем мужчин. Пальма первенства здесь принадлежит такому направлению как бухгалтерия. Также женский труд выше ценится в производстве медицинских товаров, в юриспруденции, в области социальных услуг, консультировании по вопросам управления. Интересно, что женщины-педагоги в детсадах и школах получают на треть больше своих коллег-мужчин.

В таких сферах, как юриспруденция, педагогика, медицина, почта, гостиничный бизнес — работает гораздо больше дам — 82−84%, тогда как мужчин всего 16−19%

— Если говорить обо всех крупных и средних предприятиях региона, то женщин работает примерно столько же, сколько и мужчин — 53%, — продолжают в Иркутскстате. -

В науке и производстве лекарственных средств 56−57% работников женского пола, в полиграфической деятельности, торговле и производстве продуктов питания — 59−62%.

На поприще культуры и спорта, организации досуга и развлечений, консультирования по вопросам управления также трудятся преимущественно женщины (66−67%). Встречаются представительницы слабого пола и на добывающих предприятиях — 16%.

— Среди руководителей женщин меньше — 40% и занимают не самые высокие начальственные должности, — продолжают в ведомстве. — Даже в ранге руководителей получают за свой труд в среднем на 35% меньше мужчин- 55,1 тысячи рублей против 85,3 тысячи. А женское руководство в гостинично-ресторанном и торговом бизнесе вдвое «дешевле» мужского (41,7 и 83,2 тысячи рублей).

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Директор кадрового агентства Иркутска Диана Тимошенко: