Битва полов: почему в Иркутске женщины зарабатывают на 20 тысяч меньше мужчин
В Иркутскстате посчитали средний размер жалованья представителей сильного и слабого пола.
В Иркутскстате посчитали средний размер жалованья представителей сильного и слабого пола.
Добытчик в семье — мужчина. Это расхожее мнение, с которым можно соглашаться или нет.
Однако, если верить статистике, в Иркутске представители сильной половины действительно более успешны, а, значит, и зарабатывают больше.
— Средняя зарплата женщин в октябре 2017 года была на 39% меньше мужской — 32,4 тысячи рублей против 52,9 тысячи, — рассказали в Иркутскстате. — Такое «отставание» характерно для представителей многих профессий.
Обидно для прекрасных дам, но, увы, цифры — вещь упрямая. Специалисты подсчитали, что даже в здравоохранении женщинам платят в среднем на 16% меньше, чем представителям сильного пола.
Зато есть вакансии, на которых представительниц слабого пола принимают охотней, чем мужчин. Пальма первенства здесь принадлежит такому направлению как бухгалтерия. Также женский труд выше ценится в производстве медицинских товаров, в юриспруденции, в области социальных услуг, консультировании по вопросам управления. Интересно, что
В таких сферах, как юриспруденция, педагогика, медицина, почта, гостиничный бизнес — работает гораздо больше дам — 82−84%, тогда как мужчин всего 16−19%
— Если говорить обо всех крупных и средних предприятиях региона, то женщин работает примерно столько же, сколько и мужчин — 53%, — продолжают в Иркутскстате. -
В науке и производстве лекарственных средств 56−57% работников женского пола, в полиграфической деятельности, торговле и производстве продуктов питания — 59−62%.
На поприще культуры и спорта, организации досуга и развлечений, консультирования по вопросам управления также трудятся преимущественно женщины (66−67%). Встречаются представительницы слабого пола и на добывающих предприятиях — 16%.
— Среди руководителей женщин меньше — 40% и занимают не самые высокие начальственные должности, — продолжают в ведомстве. — Даже в ранге руководителей получают за свой труд в среднем на 35% меньше мужчин- 55,1 тысячи рублей против 85,3 тысячи. А женское руководство в
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Директор кадрового агентства Иркутска Диана Тимошенко:
— Цифры — средний показатель. Успешные специалисты с хорошей зарплатой встречаются как среди женщин, так и среди мужчин. Другой вопрос, что представители сильной половины больше нацелены на карьеру и стараются эффективней выполнять свою работу — возможно, отсюда и более высокие показатели, в том числе и в размере жалованья. Еще важный момент, что мужчины реже соглашаются на скромную зарплату и выдвигают более строгие требования к работодателю. Кроме того, представителей сильного пола много среди вахтовиков, у которых традиционно зарплата больше. Не стоит забывать, что женщины больше отвлекаются на семью, детей, что тоже не лучшим образом отражается на карьере. Но, кстати, в среде
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