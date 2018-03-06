Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Оскорбленная ведущим «Первого» Собчак пожалуется в ЦИК и Эрнсту
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Николай Басков со сцены объявил о беременности Светланы Лободы
Математик определил срок начала Третьей мировой войны
Лицо Меган Маркл признали совершенным
«Я жена депутата»: дебоширка устроила скандал в самолете Пассажир, запечатлел на камеру агрессивное поведение женщины, отрекомендовавшейся «женой депутата»
Что ждет эсминец США при встрече с российским "Кинжалом"
На «Оскаре» пошутили про Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Располневшая Глафира Тарханова удивила Сеть – СМИ
Орбакайте сообщила о состоянии здоровья Пугачевой
Ингеборга Дапкунайте развелась с мужем
Ирина Безрукова собирается в кругосветное путешествие
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Добавленный сахар: 4 беды
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
18:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Битва полов: почему в Иркутске женщины зарабатывают на 20 тысяч меньше мужчин

В Иркутскстате посчитали средний размер жалованья представителей сильного и слабого пола.

Добытчик в семье — мужчина. Это расхожее мнение, с которым можно соглашаться или нет.

Однако, если верить статистике, в Иркутске представители сильной половины действительно более успешны, а, значит, и зарабатывают больше.

— Средняя зарплата женщин в октябре 2017 года была на 39% меньше мужской — 32,4 тысячи рублей против 52,9 тысячи, — рассказали в Иркутскстате. — Такое «отставание» характерно для представителей многих профессий.

Обидно для прекрасных дам, но, увы, цифры — вещь упрямая. Специалисты подсчитали, что даже в здравоохранении женщинам платят в среднем на 16% меньше, чем представителям сильного пола.

Зато есть вакансии, на которых представительниц слабого пола принимают охотней, чем мужчин. Пальма первенства здесь принадлежит такому направлению как бухгалтерия. Также женский труд выше ценится в производстве медицинских товаров, в юриспруденции, в области социальных услуг, консультировании по вопросам управления. Интересно, что женщины-педагоги в детсадах и школах получают на треть больше своих коллег-мужчин.

В таких сферах, как юриспруденция, педагогика, медицина, почта, гостиничный бизнес — работает гораздо больше дам — 82−84%, тогда как мужчин всего 16−19%

— Если говорить обо всех крупных и средних предприятиях региона, то женщин работает примерно столько же, сколько и мужчин — 53%, — продолжают в Иркутскстате. -

В науке и производстве лекарственных средств 56−57% работников женского пола, в полиграфической деятельности, торговле и производстве продуктов питания — 59−62%.

На поприще культуры и спорта, организации досуга и развлечений, консультирования по вопросам управления также трудятся преимущественно женщины (66−67%). Встречаются представительницы слабого пола и на добывающих предприятиях — 16%.

— Среди руководителей женщин меньше — 40% и занимают не самые высокие начальственные должности, — продолжают в ведомстве. — Даже в ранге руководителей получают за свой труд в среднем на 35% меньше мужчин- 55,1 тысячи рублей против 85,3 тысячи. А женское руководство в гостинично-ресторанном и торговом бизнесе вдвое «дешевле» мужского (41,7 и 83,2 тысячи рублей).

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Директор кадрового агентства Иркутска Диана Тимошенко:

— Цифры — средний показатель. Успешные специалисты с хорошей зарплатой встречаются как среди женщин, так и среди мужчин. Другой вопрос, что представители сильной половины больше нацелены на карьеру и стараются эффективней выполнять свою работу — возможно, отсюда и более высокие показатели, в том числе и в размере жалованья. Еще важный момент, что мужчины реже соглашаются на скромную зарплату и выдвигают более строгие требования к работодателю. Кроме того, представителей сильного пола много среди вахтовиков, у которых традиционно зарплата больше. Не стоит забывать, что женщины больше отвлекаются на семью, детей, что тоже не лучшим образом отражается на карьере. Но, кстати, в среде топ-менеджеров меньше обращают внимание на половую принадлежность — здесь большее значение имеет опыт работы в успешной и крупной компании.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Симферополе маму и младенца, погибших в лифте, похоронили в одном гробу
5 способностей, в которых женщины оказались сильнее мужчин
На борту разбившегося в Сирии Ан-26 находились 39 человек
Дикая пума час преследовала безоружного канадца
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Захарова ответила на заявления Джонсона о бойкоте ЧМ-2018
Новак назвал причину разрыва контрактов «Газпрома» с Украиной
В Норвегии заявили об отработке Россией ударов по королевству
Путин заявил о важности переобучения при роботизации производств
Спорт
«Ошибка судьи»: «Зенит» может переиграть матч Санкт-петербургский "Зенит" подал протест на матч чемпионата России с "Амкаром" (0:0), требуя аннулирования результата и переигровки
Авто
Porsche сделала новый кроссовер. И он очень быстрый Porsche снова удивила! Если про многие премьеры автосалона в Женеве мы знали (ну или хотя бы догадывались), то дебют электрического кроссовера от Porsche стал полной неожиданностью
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием Мама артиста хочет подать в суд на телеведущего Сергея Майорова
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Стрижки, челки, химия: какие тренды стоит попробовать, а какие – забыть Забираем с собой в новый сезон короткий боб, ленты в волосах и химию, а вот с массивными ободками и плотной челкой прощаемся.
Дети
Сати Казанова беременна первенцем По данным инсайдера, певица находится на раннем сроке.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь