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18:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

На пьяных автоледи будут «охотиться» сотрудники ГИБДД в Иркутской области 7—9 марта

С 7 по 9 марта 2018 года сотрудники ГИБДД проведут в Иркутской области сплошные проверки машин, чтобы обнаружить пьяных водителей.

Всего будет задействовано около 200 экипажей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

За два месяца текущего года сотрудниками ГИБДД выявлено на дорогах более полутора тысяч водителей, управляющих машиной в состоянии опьянения, а также свыше 1200 шофёров, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудники ГИБДД задержали более 316 автомобилистов.

Сотрудники полиции напоминают, что Кодексом РФ об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тыс. рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет.

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