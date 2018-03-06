На пьяных автоледи будут «охотиться» сотрудники ГИБДД в Иркутской области 7—9 марта
С 7 по 9 марта 2018 года сотрудники ГИБДД проведут в Иркутской области сплошные проверки машин, чтобы обнаружить пьяных водителей.
С 7 по 9 марта 2018 года сотрудники ГИБДД проведут в Иркутской области сплошные проверки машин, чтобы обнаружить пьяных водителей.
Всего будет задействовано около 200 экипажей. Об этом сообщает
За два месяца текущего года сотрудниками ГИБДД выявлено на дорогах более полутора тысяч водителей, управляющих машиной в состоянии опьянения, а также свыше 1200 шофёров, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудники ГИБДД задержали более 316 автомобилистов.
Сотрудники полиции напоминают, что Кодексом РФ об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тыс. рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет.
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