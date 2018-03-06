На пьяных автоледи будут «охотиться» сотрудники ГИБДД в Иркутской области 7—9 марта

Всего будет задействовано около 200 экипажей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

За два месяца текущего года сотрудниками ГИБДД выявлено на дорогах более полутора тысяч водителей, управляющих машиной в состоянии опьянения, а также свыше 1200 шофёров, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудники ГИБДД задержали более 316 автомобилистов.