В Воронеже 5 первых классов в школе № 101 закрыли на карантин

Всего в Воронеже занятия приостановили в 14 классах разных учебных заведениях города, сообщила пресс-служба мэрии. В администрации отмечают, что эпидпорог заболеваемости в городе не превышен и эпидемии нет. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, классы и учебные заведения закрывают на карантин, в случае если заболели 20% учащихся.