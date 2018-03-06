В Воронеже 5 первых классов в школе № 101 закрыли на карантин
Пять первых классов школы № 101 (Московский проспект, 108) закрыли на карантин со вторника, 6 марта. Дети вернутся в школу через неделю.
Пять первых классов школы № 101 (Московский проспект, 108) закрыли на карантин со вторника, 6 марта. Дети вернутся в школу через неделю.
Всего в Воронеже занятия приостановили в 14 классах разных учебных заведениях города, сообщила
В конце февраля санврачи зафиксировали снижение заболеваемости. Эпидпорог был ниже на 23,6%. В январе 2018 года в Воронежской области гриппом заболели два человека, а ОРВИ — 38,5 тыс. жителей. Большинство заболевших — дети до 14 лет.
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