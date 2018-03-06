Как быстро узнавать о штрафах «Сергек»

Источник: Tengrinews

Об этом сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры Оксана Лоскутова.

Она напомнила, что с прошлого года в Астане действует система видеофиксации «Сергек».

«Нарушения на дорогах фиксируются круглосуточно, но о своих штрафах многие даже не подозревают. Генеральная прокуратура ставит цель цифровизацию деятельности органов внутренних дел. Для этого был создан проект Единый реестр административных производств. (…) Параллельно идет интеграция с системами фото и видеофиксации нарушений ПДД. Такие системы установлены во всех регионах, но нет единой базы правонарушений», — сказала Оксана Лоскутова.

При этом она отметила, что в случае зафиксированного нарушения ПДД уведомления направляются по адресам, указанным автовладельцами при регистрации транспорта, которые не всегда правильные.

«Из-за этого граждане поздно узнают о штрафах, и лишаются возможности оплатить их с 50-процентной скидкой, тем более, по действующему закону уведомление о штрафе вручается только в бумажном варианте виде», — отметила представитель Генпрокуратуры.

По ее словам, решением этой проблемы станет интеграция базы Комитета по правовой статистике с системой видеонаблюдения «Сергек» в городе Астана.

«Теперь штрафы по почте направляются по адресам автовладельцев где они фактически прописаны», — отмечает Оксана Лоскутова.

При этом она дополнила, что также прорабатывается вопрос доставки предписаний по СМС, или электронной почте.