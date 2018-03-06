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18:51 (мск), источник: Комсомольская правда

У прилетевшего из ГОА воронежца нашли признаки кишечной инфекции

Санитарные врачи провели дезинфекцию самолета.

Источник: Комсомольская правда

Санитарные врачи выезжали на дезинфекцию самолета, прибывшего в Воронеж днем из ГОА. Напомним, пассажиров несколько часов не отпускали из аэропорта в связи с почувствовашим недомогание на борту человеком.

— С борта самолета поступила информация о наличии у пассажира симптомов кишечной инфекции. Поскольку Индия — неблагополучная по особо опасным инфекциям страна, наши специалисты провели комплекс противоэпидемических мероприятий. Пассажиров опросили, измерили у них температуру, провели дезинфекцию воздушного судна. Больного отправили в больницу, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области. — Угрозы распространения инфекционного заболевания среди пассажиров нет.

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