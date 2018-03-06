Жителей Воронежской области предупредили о резком ухудшении погоды

Спасатели предупреждают жителей Воронежской области об опасном ухудшении погодных условий. В среду, 7 марта, в регионе ожидаются обильные осадки, сильный ветер и, как следствие, гололёд. Предупреждение было опубликовано 6 марта пресс-службой регионального управления МЧС.

Согласно прогнозам, на территории области пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также ожидается налипание мокрого снега, гололёд. Ветер будет юго-восточный 7 — 12 м/с., с порывами до 16 м/с. Возможен туман.

В связи с этим спасатели напоминают: в непогоду лучшее, что вы можете сделать — не выходить на улицу. Если такой возможности нет — то нужно быть предельно осторожным: не приближаться к линиям электропередач, стенам домов, рекламным щитам, деревьям и недостроенным зданиям. Автомобилистам же следует внимательно относится к скоростному режиму.