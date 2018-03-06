Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как прошел юбилейный «Оскар 2018»: победители и красная дорожка
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Сати Казанова беременна первенцем
Утекающие деньги: как перестать переплачивать за воду
Ингеборга Дапкунайте развелась с мужем
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
Последний свидетель раскрыл смертельную тайну перевала Дятлова
На «Оскаре» пошутили про Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Опытно-боевая эксплуатация Су-57 в Сирии взбудоражила военных США
Путин о боевом лазере в РФ: это в действительности
Лицо Меган Маркл признали совершенным
Внучка Грейс Келли выходит замуж за экс-супруга русской модели
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
18:53 (мск), источник: Вести - Воронеж

Жителей Воронежской области предупредили о резком ухудшении погоды

В связи с этим всем напоминают: в непогоду лучшее, что вы можете сделать — не выходить на улицу.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 49% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Спасатели предупреждают жителей Воронежской области об опасном ухудшении погодных условий. В среду, 7 марта, в регионе ожидаются обильные осадки, сильный ветер и, как следствие, гололёд. Предупреждение было опубликовано 6 марта пресс-службой регионального управления МЧС.

Согласно прогнозам, на территории области пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также ожидается налипание мокрого снега, гололёд. Ветер будет юго-восточный 7 — 12 м/с., с порывами до 16 м/с. Возможен туман.

В связи с этим спасатели напоминают: в непогоду лучшее, что вы можете сделать — не выходить на улицу. Если такой возможности нет — то нужно быть предельно осторожным: не приближаться к линиям электропередач, стенам домов, рекламным щитам, деревьям и недостроенным зданиям. Автомобилистам же следует внимательно относится к скоростному режиму.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Пластический хирург изуродовал известную модель. Видео
На борту разбившегося в Сирии Ан-26 находились 39 человек
Дикая пума час преследовала безоружного канадца
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Захарова ответила на заявления Джонсона о бойкоте ЧМ-2018
Новак назвал причину разрыва контрактов «Газпрома» с Украиной
В Норвегии заявили об отработке Россией ударов по королевству
Путин заявил о важности переобучения при роботизации производств
Спорт
«Ошибка судьи»: «Зенит» может переиграть матч Санкт-петербургский "Зенит" подал протест на матч чемпионата России с "Амкаром" (0:0), требуя аннулирования результата и переигровки
Авто
Porsche сделала новый кроссовер. И он очень быстрый Porsche снова удивила! Если про многие премьеры автосалона в Женеве мы знали (ну или хотя бы догадывались), то дебют электрического кроссовера от Porsche стал полной неожиданностью
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием Мама артиста хочет подать в суд на телеведущего Сергея Майорова
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Стрижки, челки, химия: какие тренды стоит попробовать, а какие – забыть Забираем с собой в новый сезон короткий боб, ленты в волосах и химию, а вот с массивными ободками и плотной челкой прощаемся.
Дети
Сати Казанова беременна первенцем По данным инсайдера, певица находится на раннем сроке.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь