Жителей Воронежской области предупредили о резком ухудшении погоды
В связи с этим всем напоминают: в непогоду лучшее, что вы можете сделать — не выходить на улицу.
В связи с этим всем напоминают: в непогоду лучшее, что вы можете сделать — не выходить на улицу.
Спасатели предупреждают жителей Воронежской области об опасном ухудшении погодных условий. В среду, 7 марта, в регионе ожидаются обильные осадки, сильный ветер и, как следствие, гололёд. Предупреждение было опубликовано 6 марта
Согласно прогнозам, на территории области пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Также ожидается налипание мокрого снега, гололёд. Ветер будет
В связи с этим спасатели напоминают: в непогоду лучшее, что вы можете сделать — не выходить на улицу. Если такой возможности нет — то нужно быть предельно осторожным: не приближаться к линиям электропередач, стенам домов, рекламным щитам, деревьям и недостроенным зданиям. Автомобилистам же следует внимательно относится к скоростному режиму.
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