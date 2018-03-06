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19:14 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Полигон ТБО в Кстовском районе признан законным

06 марта 2018 г. поставлена окончательная точка в многолетних судебных разбирательствах между ООО «Эко-Реал» и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, а также Департаментом Росприроднадзора по ПФО.

Как сообщает пресс-служба ООО «Эко-реал» на основании приказа № 66 Федеральной службы по надзору в сфере природопользования полигон ТБО «Эко-Реал» (1 очередь), расположенный в Кстовском районе, официально включен в Госреестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

В ходе рассмотрения дела в Арбитражном суде г. Москвы Федеральная служба по надзору в сфере природопользования приняла решение о включении полигона ООО «Эко-Реал» в госреестр.

Таким образом, полигон ТБО «Эко-Реал» признан соответствующим требованиям природоохранного законодательства РФ.

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