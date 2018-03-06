Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области

В ведомстве рассказали, что с 7 по 9 марта по Алматинской области ожидается выпадение осадков — преимущественно дождь, мокрый снег, местами сильный ветер.

Кроме того, прогнозируется повышение температурного фона, что приведет к ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек, формированию талового стока на равнинной территории и склонного стока на горных реках, возможны подъемы уровней и выхода воды на пойменные участки.