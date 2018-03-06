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18:41 (мск), источник: Zakon.kz

Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области

В Алматинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Источник: Zakon.kz

В ведомстве рассказали, что с 7 по 9 марта по Алматинской области ожидается выпадение осадков — преимущественно дождь, мокрый снег, местами сильный ветер.

Кроме того, прогнозируется повышение температурного фона, что приведет к ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек, формированию талового стока на равнинной территории и склонного стока на горных реках, возможны подъемы уровней и выхода воды на пойменные участки.

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