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18:57 (мск), источник: Kazinform

В каких регионах Казахстана закрыты автотрассы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В ряде областей в данный момент закрыты дороги республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

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Источник: Kazinform

В Северо-Казахстанской области 6 марта с 11−00 в связи с ухудшением погодных условий (дождь, сильный гололед, ветер 15−20 м/с) введено ограничение движения по всем направлениям для общественных и грузовых видов автотранспорта.

В Акмолинской области 6 марта с 19−30 в связи с ухудшением погодных условий (резкий перепад температуры воздуха, снег, сильный гололед, порывистый ветер 15−25 м/с, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог:

  • трасса «Жезказган-Петропавловск», 377−595 км (граница Костанайской области — граница СКО);
  • трасса «Костанай-Аулиеколь-Сурган», 232−260 км (граница Костанайской области — п. Сурган);
  • трасса «Жаксы-Есиль-Бузулук», 0−82 км (п. Жаксы — п. Бузулук);
  • трасса «Екатеринбург-Алматы», 856−997 км (граница СКО — город Атбасар).
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В Актюбинской области с 19−00 в связи с сильной метелью и ограничением видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на дороге республиканского значения «Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз» от 0 км (Кандыагаш) по 257 км (Шалкар).

В Карагандинской области с 20−00 из-за метели и ограничения видимости закрыта трасса «Жезказган-Петропавловск».

В Костанайской области с 20:00 для всех видов транспортных средств закрыт участок трассы «Костанай-Аулиеколь-Сурган», км. 108−232 (с. Аулиеколь-граница Акмолинской области).

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