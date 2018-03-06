В каких регионах Казахстана закрыты автотрассы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В ряде областей в данный момент закрыты дороги республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В ряде областей в данный момент закрыты дороги республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
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В Акмолинской области 6 марта с 19−30 в связи с ухудшением погодных условий (резкий перепад температуры воздуха, снег, сильный гололед, порывистый ветер 15−25 м/с, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог:
В Актюбинской области с 19−00 в связи с сильной метелью и ограничением видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на дороге республиканского значения «Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз» от 0 км (Кандыагаш) по 257 км (Шалкар).
В Карагандинской области с 20−00
В Костанайской области с 20:00 для всех видов транспортных средств закрыт участок трассы «Костанай-Аулиеколь-Сурган», км. 108−232 (с.
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