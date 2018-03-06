Омск покрыло ледяной коркой. Мэрия выпустила срочные рекомендации

В мэрии Омска, в свою очередь, заявляют о борьбе с гололедом на дорогах.
«Муниципальным бюджетным учреждением “Управление дорожного хозяйства и благоустройства” в течение предстоящей ночи будет обеспечиваться усиленная обработка объектов улично-дорожной сети города, включая пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, перекрестки, мосты и путепроводы песко-соляной смесью», — заявили в горадминистрации.
Для автомобилистов же выпустили срочные рекомендации.
«В частности, автолюбители должны не просто строго следовать предписанным скоростным режимам, но и выбирать скорость с учетом реальных дорожных условий. Требуется выдерживать безопасный интервал и дистанцию при движении в потоке. При подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам в обязательном порядке следует снижать скорость», — уточнили в мэрии Омска.
Автомобилистов с малым опытом вождения просят воспользоваться общественным транспортом.
Отметим, что на информационном табло аэропорта «Омск-Центральный» на момент публикации материала сказано, что все рейсы выполняются по расписанию.
Ожидается, что плюсовая погода с осадками в виде снега местами будет наблюдаться и в среду, 7 марта. Уже в четверг, 8 марта, температура воздуха опустится до минус 11 градусов Цельсия.
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