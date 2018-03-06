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18:55 (мск), источник: РИА Новости

Раненный при нападении в Ростове находится в удовлетворительном состоянии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Мужчина, пострадавший при нападении мужчины с ножом на прохожих в Ростове-на-Дону, госпитализирован, его состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Источник: РИА Новости

Ранее в Росгвардии по Ростовской области РИА Новости сообщили, что во вторник вечером в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что на проспекте Стачки мужчина в неадекватном состоянии с ножом бросается на прохожих и ранил одного человека. Прибывшая группа захвата обезвредила нападавшего, он был передан сотрудникам полиции.

«Пострадавший мужчина госпитализирован. Он находится в удовлетворительном состоянии. Его жизни ничего не угрожает», — сказал собеседник агентства.

По данным ГУМВД России по Ростовской области, нападавший в настоящее время доставлен в отдел полиции, выясняются все детали произошедшего.

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