Раненный при нападении в Ростове находится в удовлетворительном состоянии

Ранее в Росгвардии по Ростовской области РИА Новости сообщили, что во вторник вечером в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что на проспекте Стачки мужчина в неадекватном состоянии с ножом бросается на прохожих и ранил одного человека. Прибывшая группа захвата обезвредила нападавшего, он был передан сотрудникам полиции.