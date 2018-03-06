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19:05 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи накануне 8 марта ввезли рекордные 96 тонн мимозы

Первыми весенними цветами российских женщин снабжает Абхазия.

Таможенники Сочи посчитали объемы ввезенных в Россию из Абхазии веток мимозы. Оказалось, что ввозили их промышленными масштабами.

— Коммерческие партии цветов из Сочи преимущественно везли в Москву и Санкт-Петербург, — сообщили «Комсомольской правде» — Кубань в пресс-службе ведомства.

По информации сочинсой таможни, в канун 8 Марта в этом году через государственную границу было ввезено в три раза больше мимозы чем в 2017 году. На сегодняшний день оформлено 311 партий мимозы общим весом 96 тонн 603 кг.

Для ускорения процесса оформления скоропортящейся цветочной продукции на границе использовались перспективные таможенные технологии: товар оформляли в упрощенном порядке с использованием инспекционно-досмотрового комплекса.

Напомним, соседняя республика — постоянный «поставщик» праздничного настроения для россиян. Так, перед новогодними праздниками сочинские таможенники фиксировали многотонные караваны с мандаринами.

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