В Сочи накануне 8 марта ввезли рекордные 96 тонн мимозы

Таможенники Сочи посчитали объемы ввезенных в Россию из Абхазии веток мимозы. Оказалось, что ввозили их промышленными масштабами.

— Коммерческие партии цветов из Сочи преимущественно везли в Москву и Санкт-Петербург, — сообщили «Комсомольской правде» — Кубань в пресс-службе ведомства.

По информации сочинсой таможни, в канун 8 Марта в этом году через государственную границу было ввезено в три раза больше мимозы чем в 2017 году. На сегодняшний день оформлено 311 партий мимозы общим весом 96 тонн 603 кг.

Для ускорения процесса оформления скоропортящейся цветочной продукции на границе использовались перспективные таможенные технологии: товар оформляли в упрощенном порядке с использованием инспекционно-досмотрового комплекса.