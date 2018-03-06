Пропавший в Таразе 10-летний мальчик всю ночь просидел в соседнем подъезде
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Более суток искали в Таразе школьника, ушедшего из дома после ссоры с матерью, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Более суток искали в Таразе школьника, ушедшего из дома после ссоры с матерью, передает корреспондент МИА «Казинформ».
10-летний Денис, учащийся школы № 2, пропал 5 марта, о чем стало известно утром на школьной перекличке.
Объявление о пропаже школьника было опубликовано в социальных сетях, развешано по городу, транслировалось по местному телеканалу. Поисками занимались полицейские, родственники, волонтеры.
Как сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» мама Дениса Ирина, мальчика заметили родственники возле Центральной площади «Достык» и привели домой сегодня в десять вечера.
«Оказывается, он всю ночь просидел в нашем же доме, в соседнем подъезде, — рассказала Ирина. — У мобильника его села зарядка, и на звонки он не отвечал. А я всю ночь ходила вокруг дома…».
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