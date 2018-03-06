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20:19 (мск), источник: Kazinform

Пропавший в Таразе 10-летний мальчик всю ночь просидел в соседнем подъезде

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Более суток искали в Таразе школьника, ушедшего из дома после ссоры с матерью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

10-летний Денис, учащийся школы № 2, пропал 5 марта, о чем стало известно утром на школьной перекличке.

Объявление о пропаже школьника было опубликовано в социальных сетях, развешано по городу, транслировалось по местному телеканалу. Поисками занимались полицейские, родственники, волонтеры.

Как сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» мама Дениса Ирина, мальчика заметили родственники возле Центральной площади «Достык» и привели домой сегодня в десять вечера.

«Оказывается, он всю ночь просидел в нашем же доме, в соседнем подъезде, — рассказала Ирина. — У мобильника его села зарядка, и на звонки он не отвечал. А я всю ночь ходила вокруг дома…».

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