Пропавший в Таразе 10-летний мальчик всю ночь просидел в соседнем подъезде

Объявление о пропаже школьника было опубликовано в социальных сетях, развешано по городу, транслировалось по местному телеканалу. Поисками занимались полицейские, родственники, волонтеры.

Как сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» мама Дениса Ирина, мальчика заметили родственники возле Центральной площади «Достык» и привели домой сегодня в десять вечера.

«Оказывается, он всю ночь просидел в нашем же доме, в соседнем подъезде, — рассказала Ирина. — У мобильника его села зарядка, и на звонки он не отвечал. А я всю ночь ходила вокруг дома…».