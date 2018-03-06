Для младших классов первой смены отменили занятия в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ —
АСТАНА. КАЗИНФОРМ —
«7 марта в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0−4 классов первой смены отменяются. По второй смене информация будет предоставлена утром, исxодя из ситуации», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня также были отменены занятия
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