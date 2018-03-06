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20:21 (мск), источник: Kazinform

Для младших классов первой смены отменили занятия в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Из-за непогоды отменяются занятия младшеклассников завтра в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования города Астаны.

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Источник: Kazinform

«7 марта в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0−4 классов первой смены отменяются. По второй смене информация будет предоставлена утром, исxодя из ситуации», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня также были отменены занятия из-за штормового ветра и гололеда для школьников и студентов первого и второго курсов.

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