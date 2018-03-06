В Великобритании выпустили коллекционные монеты-ребусы
По ним можно изучать алфавит.
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По ним можно изучать алфавит.
Королевский монетный двор Великобритании выпустил новые коллекционные монеты достоинством 10 пенсов (около семи рублей), с буквами английского алфавита. Каждую букву сопровождает соответствующее изображение, символизирующее достопримечательность или культурную особенность королевства.
Сможете ли вы угадать, что изображено на монетах?
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