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20:17 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Великобритании выпустили коллекционные монеты-ребусы

По ним можно изучать алфавит.

Королевский монетный двор Великобритании выпустил новые коллекционные монеты достоинством 10 пенсов (около семи рублей), с буквами английского алфавита. Каждую букву сопровождает соответствующее изображение, символизирующее достопримечательность или культурную особенность королевства.

Сможете ли вы угадать, что изображено на монетах?

Во время загрузки произошла ошибка.
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