Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Хотели Украину? Получите!»: Пушков обратился к европейцам
Долгая депрессия меняет мозг
В России заработал проект против травли в школах
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Иосиф Пригожин показал, как выглядел в молодости
«Я жена депутата»: дебоширка устроила скандал в самолете Пассажир, запечатлел на камеру агрессивное поведение женщины, отрекомендовавшейся «женой депутата»
Тренера Загитовой предупредили о ее романе с Капризовым
На «Оскаре» пошутили про Путина
В Минобороны назвали причину крушения самолета Ан-26 в Сирии
Как горят «Абрамсы» в Сирии от ракет США - эксперт
Янукович в просьбе Путину: Украина на пороге войны
Угонщиков не смутила наклейка «Спецназ» на стекле
Иосиф Пригожин показал, как выглядел в молодости
Лицо Меган Маркл признали совершенным
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
12Новый год по лунному календарю
08:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

КНБ: подросток устроил хакерскую атаку на ресурсы Народного банка

Несовершеннолетний хакер является гражданином Казахстана, он признал свою вину и возместил банку ущерб.

АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Комитет национальной безопасности Казахстана завершил расследование кибератак на информационные ресурсы АО «Народный банк Казахстана», повлекших в октябре 2016 года нарушение их функционирования, сообщила пресс-служба КНБ.

По данному факту было возбуждено уголовного дела по статье 210 Уголовного Кодекса РК (Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов).

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен гражданин РК “Е. А. С.”, который под неопровержимыми доказательствами, подтвержденными результатами экспертиз, признал свою вину», — сообщили в комитете.

В ведомстве отметили, что принимая во внимание его несовершеннолетний возраст, отсутствие судимости, добровольное возмещение пострадавшей стороне причиненного материального ущерба, а также акт амнистии, изданный в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан, досудебное расследование в отношении «Е. А. С.» прекращено.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Самолет пошел резко вниз: пассажирка Bek Air рассказала об экстренной посадке
В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов разбившегося Ан-148
Минобороны уточнило данные о погибших при крушении Ан-26 в Сирии
ОЭСР: к 2060 году Россия еще сильнее отстанет от США
Госдеп прокомментировал заявление Насти Рыбки о выборах в США
Из ада: «умная» колонка пугает своих владельцев страшным смехом
Найден секрет взаимопонимания супругов
Синоптики сообщили о частых опасных природных явлениях в России
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Спорт
Четырехкратную паралимпийскую чемпионку из РФ допустили до Игр После допуска Лысовой и Иванова российская делегация на зимней Паралимпиаде в Южной Корее будет состоять из 75 человек
Авто
Porsche сделала новый кроссовер. И он очень быстрый Porsche снова удивила! Если про многие премьеры автосалона в Женеве мы знали (ну или хотя бы догадывались), то дебют электрического кроссовера от Porsche стал полной неожиданностью
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием Мама артиста хочет подать в суд на телеведущего Сергея Майорова
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Стрижки, челки, химия: какие тренды стоит попробовать, а какие – забыть Забираем с собой в новый сезон короткий боб, ленты в волосах и химию, а вот с массивными ободками и плотной челкой прощаемся.
Дети
Сати Казанова беременна первенцем По данным инсайдера, певица находится на раннем сроке.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь