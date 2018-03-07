КНБ: подросток устроил хакерскую атаку на ресурсы Народного банка

АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Комитет национальной безопасности Казахстана завершил расследование кибератак на информационные ресурсы АО «Народный банк Казахстана», повлекших в октябре 2016 года нарушение их функционирования, сообщила пресс-служба КНБ.

По данному факту было возбуждено уголовного дела по статье 210 Уголовного Кодекса РК (Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов).

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен гражданин РК “Е. А. С.”, который под неопровержимыми доказательствами, подтвержденными результатами экспертиз, признал свою вину», — сообщили в комитете.