КНБ: подросток устроил хакерскую атаку на ресурсы Народного банка
Несовершеннолетний хакер является гражданином Казахстана, он признал свою вину и возместил банку ущерб.
Несовершеннолетний хакер является гражданином Казахстана, он признал свою вину и возместил банку ущерб.
АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Комитет национальной безопасности Казахстана завершил расследование кибератак на информационные ресурсы АО «Народный банк Казахстана», повлекших в октябре 2016 года нарушение их функционирования, сообщила
«В результате проведенных
В ведомстве отметили, что принимая во внимание его несовершеннолетний возраст, отсутствие судимости, добровольное возмещение пострадавшей стороне причиненного материального ущерба, а также акт амнистии, изданный в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан, досудебное расследование в отношении «Е. А. С.» прекращено.
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