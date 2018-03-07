Должников в Челябинске ловят с помощью приложения
Челябинские приставы начали выявлять должников с помощью приложения «Мобильный розыск».
Челябинские приставы начали выявлять должников с помощью приложения «Мобильный розыск».
Взыскатели сканируют госномер автомобиля с помощью смартфона или планшета и на экране высвечиваются все долги автовладельца, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
За первые несколько часов работы из 72 водителей 34 оказались должниками. В основном, у них просроченные штрафы за нарушения правил дорожного движения. Но нашлись долги и покрупнее — от 20 до 30 тысяч. По трём таким случаям приставы на месте арестовали два телефона и планшет, а еще автомобиль. Его должник не спешил отдавать по судебному решению.
Восемь человек, узнав о проблемах с неуплатой, сразу погасили долги с помощью электронной платёжной системой портала госуслуг, о чем сразу уведомили взыскателей. Руководство службы приставов впечатлили первые результаты, в ведомстве разрешили использовать «Мобильный розыск» во всех рейдах.
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