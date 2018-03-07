Должников в Челябинске ловят с помощью приложения

За первые несколько часов работы из 72 водителей 34 оказались должниками. В основном, у них просроченные штрафы за нарушения правил дорожного движения. Но нашлись долги и покрупнее — от 20 до 30 тысяч. По трём таким случаям приставы на месте арестовали два телефона и планшет, а еще автомобиль. Его должник не спешил отдавать по судебному решению.