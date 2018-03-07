Детям-героям в Иркутской области вручили награды
В Иркутской области детям, которые проявили героизм, вручили награды — медали и почётные грамоты Российского союза спасателей.
В Иркутской области детям, которые проявили героизм, вручили награды — медали и почётные грамоты Российского союза спасателей.
В Иркутской области детям, которые проявили героизм, вручили награды — медали и почётные грамоты Российского союза спасателей. Как сообщает 7 марта 2018 года
Медаль «За мужество в спасении» вручили самой юной из участников церемонии — 11-летней ученице школы № 30 Иркутска Екатерине Морозовой за спасение утопающей женщины в бассейне с термальными водами. А также ученику 11 класса школы № 1 Тулуна Родиону Терехову, который вытащил двух детей из реки Ия, отнесённых сильным течением на расстояние 20 м от берега и оказал первую помощь, студенту энергетического колледжа Иркутска Валерию Мельнику за задержание грабителя. Медалью «За отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации» награжден ученик 7 класса школы № 5 Черемхово Эльдар Гасанов. Он стал свидетелем преступления — автомобиль сбил девочку и её мать на перекрёстке. Мальчик запомнил марку и номер скрывшейся машины, оказал помощь в задержании подозреваемого.
Сергей Левченко также вручил почетную грамоту Российского союза спасателей ученику 7 класса школы села Холмогой Заларинского района Артему Распопину, который в течение трёх лет добровольно помогает дружинникам Всероссийского добровольного пожарного общества, тушит пожары.
«Подрастающее поколение должно воспитываться на лучших примерах мужества, бескорыстия, активной гражданской позиции. И это замечательно, что такие примеры есть среди ваших сверстников», — отметил глава региона.
«В этом проекте по всей России было номинировано 233 юных героя, из них девять ребят из Иркутской области, которые совершили героические и мужественные поступки. Вы продолжаете те славные традиции, которые были заложены ещё сибирскими полками во время Великой Отечественной войны, закрыв собою Москву. Вы, несмотря на свои юные годы, сделали все, чтобы помочь людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации», — подчеркнул сенатор.
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