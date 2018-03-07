Детям-героям в Иркутской области вручили награды

В Иркутской области детям, которые проявили героизм, вручили награды — медали и почётные грамоты Российского союза спасателей. Как сообщает 7 марта 2018 года пресс-служба регионального правительства, награды в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» вручали губернатор Сергей Левченко, член Совета Федерации ФС РФ Вячеслав Мархаев.

Медаль «За мужество в спасении» вручили самой юной из участников церемонии — 11-летней ученице школы № 30 Иркутска Екатерине Морозовой за спасение утопающей женщины в бассейне с термальными водами. А также ученику 11 класса школы № 1 Тулуна Родиону Терехову, который вытащил двух детей из реки Ия, отнесённых сильным течением на расстояние 20 м от берега и оказал первую помощь, студенту энергетического колледжа Иркутска Валерию Мельнику за задержание грабителя. Медалью «За отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации» награжден ученик 7 класса школы № 5 Черемхово Эльдар Гасанов. Он стал свидетелем преступления — автомобиль сбил девочку и её мать на перекрёстке. Мальчик запомнил марку и номер скрывшейся машины, оказал помощь в задержании подозреваемого.

Евгений Верхотуров, выпускник школы села Бубновка Киренского района, награждён почетной грамотой Российского союза спасателей за мужество и самоотверженность, проявленное при спасении человеческой жизни. Евгений во время мощного пожара весной прошлого года из зоны огня помогал спасать людей и имущество. Почётной грамотой Российского союза спасателей за спасение утопающих также награждены ученик 9 класса школы села Холмогой Заларинского района Сергей Галимулин, ученик 5 класса села Новостройка Черемховского района Алексей Кончинов и ученица 9 класса села Троицк Заларинского района Ангелина Марчак.

Сергей Левченко также вручил почетную грамоту Российского союза спасателей ученику 7 класса школы села Холмогой Заларинского района Артему Распопину, который в течение трёх лет добровольно помогает дружинникам Всероссийского добровольного пожарного общества, тушит пожары.

«Подрастающее поколение должно воспитываться на лучших примерах мужества, бескорыстия, активной гражданской позиции. И это замечательно, что такие примеры есть среди ваших сверстников», — отметил глава региона.