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08:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Детям-героям в Иркутской области вручили награды

В Иркутской области детям, которые проявили героизм, вручили награды — медали и почётные грамоты Российского союза спасателей.

В Иркутской области детям, которые проявили героизм, вручили награды — медали и почётные грамоты Российского союза спасателей. Как сообщает 7 марта 2018 года пресс-служба регионального правительства, награды в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» вручали губернатор Сергей Левченко, член Совета Федерации ФС РФ Вячеслав Мархаев.

Медаль «За мужество в спасении» вручили самой юной из участников церемонии — 11-летней ученице школы № 30 Иркутска Екатерине Морозовой за спасение утопающей женщины в бассейне с термальными водами. А также ученику 11 класса школы № 1 Тулуна Родиону Терехову, который вытащил двух детей из реки Ия, отнесённых сильным течением на расстояние 20 м от берега и оказал первую помощь, студенту энергетического колледжа Иркутска Валерию Мельнику за задержание грабителя. Медалью «За отличие в ликвидации чрезвычайной ситуации» награжден ученик 7 класса школы № 5 Черемхово Эльдар Гасанов. Он стал свидетелем преступления — автомобиль сбил девочку и её мать на перекрёстке. Мальчик запомнил марку и номер скрывшейся машины, оказал помощь в задержании подозреваемого.

Евгений Верхотуров, выпускник школы села Бубновка Киренского района, награждён почетной грамотой Российского союза спасателей за мужество и самоотверженность, проявленное при спасении человеческой жизни. Евгений во время мощного пожара весной прошлого года из зоны огня помогал спасать людей и имущество. Почётной грамотой Российского союза спасателей за спасение утопающих также награждены ученик 9 класса школы села Холмогой Заларинского района Сергей Галимулин, ученик 5 класса села Новостройка Черемховского района Алексей Кончинов и ученица 9 класса села Троицк Заларинского района Ангелина Марчак.

Сергей Левченко также вручил почетную грамоту Российского союза спасателей ученику 7 класса школы села Холмогой Заларинского района Артему Распопину, который в течение трёх лет добровольно помогает дружинникам Всероссийского добровольного пожарного общества, тушит пожары.

«Подрастающее поколение должно воспитываться на лучших примерах мужества, бескорыстия, активной гражданской позиции. И это замечательно, что такие примеры есть среди ваших сверстников», — отметил глава региона.

«В этом проекте по всей России было номинировано 233 юных героя, из них девять ребят из Иркутской области, которые совершили героические и мужественные поступки. Вы продолжаете те славные традиции, которые были заложены ещё сибирскими полками во время Великой Отечественной войны, закрыв собою Москву. Вы, несмотря на свои юные годы, сделали все, чтобы помочь людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации», — подчеркнул сенатор.

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