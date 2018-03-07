В шесть раз больше цветов к 8 Марта завезли в Новосибирск

Ежегодно Международный женский день 8 марта не обходится без цветов, и особенно заграничных, экзотических. Прежде чем попасть в торговую сеть цветочная продукция проходит карантинный фитосанитарный контроль. В этом в Новосибирск основной объем цветочной продукции к празднику традиционно поступал из таких стран как Италия, Израиль, Колумбия и Эквадор.

«В преддверии весеннего праздника инспекторами отдела надзора в области карантина растений регионального управления Россельхознадзора проведен контроль более 18 миллионов срезов цветов и горшечных растений, — говорится в сообщении ведомства. — Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2017 года. Среди наиболее популярных — розы, хризантемы, герберы, гвоздика, эустома, лилии, фрезии, тюльпаны, орхидеи, цикломен, примула, альстромерии, пеларгония, каланхое, сенполия, спатифилиум, антуриум, статица. А среди самых редких, экзотических замечены кампанула, шефлера, солидаго, стрелиция, цимбидиум, циперус, протея, володушки, танацетум».