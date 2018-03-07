В Омске светофор на проспекте Королёва заработал по-новому. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Теперь у машин, которые захотят повернуть в сторону Красноярского тракта на перекрёстке проспекта Королёва и улицы Берёзовой будет больше времени, чтобы выполнить манёвр. Время горения разрешающего сигнала светофора увеличено на 5 секунд. Данные меры позволят увеличить пропускную способность наиболее загруженного направления проспекта Королева.