В Омске светофор на проспекте Королёва заработал по-новому
Специалисты «Транссигнала» прислушались к мнению омичей.
Специалисты «Транссигнала» прислушались к мнению омичей.
В Омске светофор на проспекте Королёва заработал
Теперь у машин, которые захотят повернуть в сторону Красноярского тракта на перекрёстке проспекта Королёва и улицы Берёзовой будет больше времени, чтобы выполнить манёвр. Время горения разрешающего сигнала светофора увеличено на 5 секунд. Данные меры позволят увеличить пропускную способность наиболее загруженного направления проспекта Королева.
Отметим, что изменения в работу светофора были внесены по многочисленным просьбам омичей.
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