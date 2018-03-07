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08:08 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске светофор на проспекте Королёва заработал по-новому

Специалисты «Транссигнала» прислушались к мнению омичей.

В Омске светофор на проспекте Королёва заработал по-новому. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Теперь у машин, которые захотят повернуть в сторону Красноярского тракта на перекрёстке проспекта Королёва и улицы Берёзовой будет больше времени, чтобы выполнить манёвр. Время горения разрешающего сигнала светофора увеличено на 5 секунд. Данные меры позволят увеличить пропускную способность наиболее загруженного направления проспекта Королева.

Отметим, что изменения в работу светофора были внесены по многочисленным просьбам омичей.

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