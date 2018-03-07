Приморский силач готовится к новому абсолютному мировому рекорду

Силач попытается сдвинуть с места и отбуксировать судно (контейнеровоз), масса которого составляет 10 тысяч 500 тонн, что на 200тонн превысит предыдущий абсолютный мировой рекорд. Мероприятие будет посвящено четвёртой годовщине воссоединения Крыма с Россией.