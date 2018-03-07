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08:22 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский силач готовится к новому абсолютному мировому рекорду

Мероприятие будет посвящено четвёртой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

14 марта приморский силач Иван Савкин поставит новый абсолютный мировой рекорд, сообщает РИА VladNews.

Мероприятие состоится в полдень на территории Первомайского судоремонтного завода.

Силач попытается сдвинуть с места и отбуксировать судно (контейнеровоз), масса которого составляет 10 тысяч 500 тонн, что на 200тонн превысит предыдущий абсолютный мировой рекорд. Мероприятие будет посвящено четвёртой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

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