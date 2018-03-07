В «Луче-Энергии» нет проблем с деньгами

«У нас появилась возможность вас финансировать без проблем, главное чтобы вы играли. Все остальные проблемы мы решим совместно с руководством и спонсорами», — подчеркнул, обращаясь к игрокам, Андрей Тарасенко.

Как подтвердил исполнительный директор «Луча-Энергии» Евгений Стрижиченко, денежные проблемы, которые были в клубе в течение двух с половиной лет, постепенно сходят на нет. Благодаря поддержке врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко и спонсоров команды, «Луч-Энергия» успешно провел тренировочные сборы, приняла участие в розыгрыше Кубка ФНЛ, уступив лишь в его финале. «По всем направлениям в клубе выстраивается системная и качественная работа. Наши игроки оценивают это и с полной выкладкой будут проявлять себя на поле в матчах чемпионата», — сказал Евгений Стрижиченко.