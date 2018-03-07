В «Луче-Энергии» нет проблем с деньгами
Об этом заявил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на пресс- конференции с участием руководителей футбольного клуба и игроков команды, сообщает DEITA. RU.
Об этом заявил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на пресс- конференции с участием руководителей футбольного клуба и игроков команды, сообщает DEITA. RU.
«У нас появилась возможность вас финансировать без проблем, главное чтобы вы играли. Все остальные проблемы мы решим совместно с руководством и спонсорами», — подчеркнул, обращаясь к игрокам, Андрей Тарасенко.
Основной партнер владивостокского футбольного клуба — президент группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслан Кондратов отметил, что нужно не просто поддерживать футболистов, но и выстраивать долгосрочную понятную программу развития футбола. В том числе, тренировать молодежь, готовя «скамейку запасных» основной команды.
Кроме финансирования самой команды, группа компаний «Аква-Ресурсы» материально поддержит и большой праздник приморского футбола. В мае 2018 года «Луч» отметит юбилей — 60 лет с момента создания команды. Как заявил Руслан Кондратов, к этому событию готовится достойная программа. На мероприятия будут приглашены ветераны команды, принесшие славу владивостокскому фуболу. В планах спонсоров и организация музея команды для увековечения лучших страниц истории клуба.
Дмитрий Санников.
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