Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Хотели Украину? Получите!»: Пушков обратился к европейцам
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
Дмитрий Маликов до сих пор не выбрал имя для сына
В римском метро нашли дом военачальника II века
Агутин и Шнур работают над совместным проектом
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
«Чудовищный провал»: Порошенко подарил РФ козырь в газовой войне
Китай прокомментировал послание Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Опытно-боевая эксплуатация Су-57 в Сирии взбудоражила военных США
Путин о боевом лазере в РФ: это в действительности
Иосиф Пригожин показал, как выглядел в молодости
Лицо Меган Маркл признали совершенным
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Добавленный сахар: 4 беды
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
12Новый год по лунному календарю
08:16 (мск), источник: ДЕЙТА

В «Луче-Энергии» нет проблем с деньгами

Об этом заявил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на пресс- конференции с участием руководителей футбольного клуба и игроков команды, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

«У нас появилась возможность вас финансировать без проблем, главное чтобы вы играли. Все остальные проблемы мы решим совместно с руководством и спонсорами», — подчеркнул, обращаясь к игрокам, Андрей Тарасенко.

Основной партнер владивостокского футбольного клуба — президент группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслан Кондратов отметил, что нужно не просто поддерживать футболистов, но и выстраивать долгосрочную понятную программу развития футбола. В том числе, тренировать молодежь, готовя «скамейку запасных» основной команды.

Как подтвердил исполнительный директор «Луча-Энергии» Евгений Стрижиченко, денежные проблемы, которые были в клубе в течение двух с половиной лет, постепенно сходят на нет. Благодаря поддержке врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко и спонсоров команды, «Луч-Энергия» успешно провел тренировочные сборы, приняла участие в розыгрыше Кубка ФНЛ, уступив лишь в его финале. «По всем направлениям в клубе выстраивается системная и качественная работа. Наши игроки оценивают это и с полной выкладкой будут проявлять себя на поле в матчах чемпионата», — сказал Евгений Стрижиченко.

Кроме финансирования самой команды, группа компаний «Аква-Ресурсы» материально поддержит и большой праздник приморского футбола. В мае 2018 года «Луч» отметит юбилей — 60 лет с момента создания команды. Как заявил Руслан Кондратов, к этому событию готовится достойная программа. На мероприятия будут приглашены ветераны команды, принесшие славу владивостокскому фуболу. В планах спонсоров и организация музея команды для увековечения лучших страниц истории клуба.

Дмитрий Санников.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Тренер «Луча» призвал болельщиков не паниковать
Названы реальные причины, по которым пары перестают заниматься сексом
Минобороны уточнило данные о погибших при крушении Ан-26 в Сирии
ОЭСР: к 2060 году Россия еще сильнее отстанет от США
Госдеп прокомментировал заявление Насти Рыбки о выборах в США
Из ада: «умная» колонка пугает своих владельцев страшным смехом
Найден секрет взаимопонимания супругов
Синоптики сообщили о частых опасных природных явлениях в России
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Спорт
Четырехкратную паралимпийскую чемпионку из РФ допустили до Игр После допуска Лысовой и Иванова российская делегация на зимней Паралимпиаде в Южной Корее будет состоять из 75 человек
Авто
Porsche сделала новый кроссовер. И он очень быстрый Porsche снова удивила! Если про многие премьеры автосалона в Женеве мы знали (ну или хотя бы догадывались), то дебют электрического кроссовера от Porsche стал полной неожиданностью
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием Мама артиста хочет подать в суд на телеведущего Сергея Майорова
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Стрижки, челки, химия: какие тренды стоит попробовать, а какие – забыть Забираем с собой в новый сезон короткий боб, ленты в волосах и химию, а вот с массивными ободками и плотной челкой прощаемся.
Дети
Сати Казанова беременна первенцем По данным инсайдера, певица находится на раннем сроке.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь