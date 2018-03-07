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08:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Две ледовые переправы закрыли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае по заключению инспекторов ГИМС МЧС закрыты две ледовые переправы: через Амгунь в районе восьмой створы (район имени Полины Осипенко) и через Амур на остров Лесной (Хабаровский район).

Таким образом, сейчас в регионе действуют 34 ледовые переправы, из которых пять находятся в районе имени Полины Осипенко, по одной — в Верхнебуреинском, Амурском, Комсомольском и Тугуро-Чумиканском районах, девять — в районе имени Лазо, по четыре — в Охотском и Хабаровском районах, две — в Николаевском районе и шесть — в Ульчском, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

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