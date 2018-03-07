Две ледовые переправы закрыли в Хабаровском крае
В Хабаровском крае по заключению инспекторов ГИМС МЧС закрыты две ледовые переправы: через Амгунь в районе восьмой створы (район имени Полины Осипенко) и через Амур на остров Лесной (Хабаровский район).
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