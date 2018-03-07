Красноярцам рассказали, как правильно выбирать подарки к 8 марта

Источник: НИА Красноярск

Самыми популярными подарками женщинам являются парфюм и цветы. Что касается духов, сначала необходимо ознакомиться с запахом с помощью лакмусовых бумажек. При покупке товаров в упаковке с целлофановой оберткой или фирменной лентой продавец должен предложить клиенту снять обертку, чтобы проверить содержимое. По требованию покупателя продавцы обязаны ознакомить его и с документацией на товар. На коробке с духами должна быть маркировка. На сайте Роспотребнадзора подробно написано о том, какую информацию она содержит.

Следует помнить, что качественная парфюмерия и косметика не подлежит возврату и обмену. Если покупатель обнаружит, что продукция недостаточно качественная, то необходимо написать претензию в магазин, рассказав о недостатке и своих требованиях. При покупке цветов продавец обязан сообщить покупателю о стране-производителе, дать советы по уходу, назвать дату срезки и/или упаковки товара и предоставить документ, подтверждающий качество.