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08:13 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярцам рассказали, как правильно выбирать подарки к 8 марта

В преддверии 8 марта специалисты Роспотребнадзора рассказали красноярцам о том, как выбрать парфюм и цветы в подарок. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

Источник: НИА Красноярск

Самыми популярными подарками женщинам являются парфюм и цветы. Что касается духов, сначала необходимо ознакомиться с запахом с помощью лакмусовых бумажек. При покупке товаров в упаковке с целлофановой оберткой или фирменной лентой продавец должен предложить клиенту снять обертку, чтобы проверить содержимое. По требованию покупателя продавцы обязаны ознакомить его и с документацией на товар. На коробке с духами должна быть маркировка. На сайте Роспотребнадзора подробно написано о том, какую информацию она содержит.

Следует помнить, что качественная парфюмерия и косметика не подлежит возврату и обмену. Если покупатель обнаружит, что продукция недостаточно качественная, то необходимо написать претензию в магазин, рассказав о недостатке и своих требованиях. При покупке цветов продавец обязан сообщить покупателю о стране-производителе, дать советы по уходу, назвать дату срезки и/или упаковки товара и предоставить документ, подтверждающий качество.

«Напомним, что внешний вид свежесрезанных цветов должен быть свежим, чистым. При покупке вместе с товаром покупателю в обязательном порядке передается кассовый и/или товарный чек, в которых указывается видовое название и количество растений, наименование продавца, дата продажи, цена», — сообщили в ведомстве.

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