Газовики нагрянули с проверкой в екатеринбургское общежитие
С ваннами на кухне.
С ваннами на кухне.
Сотрудники АО «Екатеринбурггаз» 6 марта 2018 года провели внеплановую проверку общежития по улице Сурикова, 47. Этот многоэтажный дом выбран для инспекции
Как сообщили «Уралинформбюро» в
«Это противоречит технике безопасности. Мы предупредили жильцов, составили акт и в 2016 году во время проведения техобслуживания отключили от газоснабжения две общие кухни в этом доме», — рассказывает старший мастер производственного управления № 1 Татьяна Яровая.
В ходе инспекции газовикам удалось попасть в одну из отключенных кухонь. Сотрудники «Екатеринбурггаза» убедились в том, что заглушки остались на месте и самовольного подключения к газу не произведено. Жильцы обернули краны опуска перед плитой в целлофан. Дополнительную «изоляцию» ревизоры попросили снять.
Кроме того, газовики настоятельно рекомендовали освободить общие кухни от хлама и не устраивать в них курилку. А также заменить устаревшее газовое оборудование. Ревизоры предупредили, что устранить замечание необходимо в кратчайший срок. В ближайшее время в доме будет проведено техобслуживание газового оборудования, которое теперь проводится ежегодно.
Также сотрудники еще раз напомнили о правилах газовой безопасности. Провели для жильцов общежития техинструктаж и напомнили телефоны круглосуточной аварийной газовой службы 104 (с любого оператора мобильной связи).
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