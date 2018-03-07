На Средний Урал идет ураган
Оставайтесь дома.
Оставайтесь дома.
В Свердловской области в ближайшее время прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду. 7 марта объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
О неблагоприятных явлениях уведомлены органы местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и объекты инфраструктуры.
Спасатели рекомендуют свердловчанам по возможности оставаться дома и ограничить проведение работ на высоте.
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