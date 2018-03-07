В Хабаровске можно увидеть подкрашенную Японию

В Хабаровске в музее имени Гродекова открылась выставка «Японский сувенир», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Как говорят специалисты, это современный взгляд на фотографическое наследие эпохи Мейдзи (1865—1912). Экспонаты предоставлены Государственным музейно-выставочным центром «РОСФОТО».



Выставка посвящена ранней японской фотографии конца XIX-начала XX века, когда Япония, закрытая, как таинственная шкатулка, стала открытой для иностранцев.



И все они, увидев иной, ни на что не похожий мир, старались увезти из Японии сувениры — гравюры, веера, зонтики, и, разумеется, фотографии.





Фотографические портреты «бидзин», то есть прекрасных женщин, жанровые сцены и даже пейзажи — все эти «картины переходящего мира» роднят японскую фотографию с гравюрой. Как и гравюры, фотографические отпечатки были раскрашены.



Поскольку первые видовые снимки Японии были выполнены итальянскими, французскими и английскими фотографами и предназначались для западных покупателей, авторы пытались поймать мгновения жизни. Вот женщина разводит огонь, вот чайная церемония, прекрасная гейша играет на инструменте. На снимках -почитаемый в стране вид спорта — сумо.

— В Японии несколько религий, которые прекрасно сосуществуют друг с другом — буддизм, синтоизм, конфуцианство, — рассказывает сотрудник музея Кирилл Титов. — Не было случая, чтобы они пытались вытеснить друг друга. На одной из фотографий — японцы в традиционной одежде, но уже в английских котелках. Для страны наступил переломный момент — она становится частью мирового пространства.

У фотографий есть авторы, но некоторые из них не подписаны. Это значит, что они принадлежат ученикам европейских мастеров, которые, открыв фотоателье, учили японцев новому искусству.



Но в гродековском музее сочли, что показывать только фотографии, даже уникальные в своем роде, не совсем правильно. И в экспозицию добавили собственные японские экспонаты. И прежде всего очень яркое зимнее женское кимоно.

— У нас есть куклы для любования и деревянные- кокеси, — поясняет Кирилл Титов. — Среди них две — авторская работа. Это традиционная японская игрушка. У японцев есть поверье. Если супружеская пара не могла долго иметь детей, они делали фигурку ребенка и нянчились с ней, как с живым малышом, моля духов послать им наследника. А вот пошлют они им ребенка или нет — это уже воля всевышних богов.

Классические куклы для любования выполнялись с особой тщательностью. Здесь все подлинное от макияжа до мельчайших деталей платья.



Очень интересны статуэтки из бамбука — воина-самурая и прекрасной леди. Мальчикам, которым исполнилось десять лет, на праздник взросления дарили традиционный шлем. Он мог быть соответствующим по размерам или совсем маленьким.