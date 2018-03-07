В Хабаровске можно увидеть подкрашенную Японию
Выставка старинной фотографии открылась в Гродековском музее.
Выставка старинной фотографии открылась в Гродековском музее.
В Хабаровске в музее имени Гродекова открылась выставка «Японский сувенир», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как говорят специалисты, это современный взгляд на фотографическое наследие эпохи Мейдзи (1865—1912). Экспонаты предоставлены Государственным
Выставка посвящена ранней японской фотографии конца
И все они, увидев иной, ни на что не похожий мир, старались увезти из Японии сувениры — гравюры, веера, зонтики, и, разумеется, фотографии.
Поскольку первые видовые снимки Японии были выполнены итальянскими, французскими и английскими фотографами и предназначались для западных покупателей, авторы пытались поймать мгновения жизни. Вот женщина разводит огонь, вот чайная церемония, прекрасная гейша играет на инструменте. На снимках -почитаемый в стране вид спорта — сумо.
— В Японии несколько религий, которые прекрасно сосуществуют друг с другом — буддизм, синтоизм, конфуцианство, — рассказывает сотрудник музея Кирилл Титов. — Не было случая, чтобы они пытались вытеснить друг друга. На одной из фотографий — японцы в традиционной одежде, но уже в английских котелках. Для страны наступил переломный момент — она становится частью мирового пространства.
У фотографий есть авторы, но некоторые из них не подписаны. Это значит, что они принадлежат ученикам европейских мастеров, которые, открыв фотоателье, учили японцев новому искусству.
— У нас есть куклы для любования и деревянные- кокеси, — поясняет Кирилл Титов. — Среди них две — авторская работа. Это традиционная японская игрушка. У японцев есть поверье. Если супружеская пара не могла долго иметь детей, они делали фигурку ребенка и нянчились с ней, как с живым малышом, моля духов послать им наследника. А вот пошлют они им ребенка или нет — это уже воля всевышних богов.
Классические куклы для любования выполнялись с особой тщательностью. Здесь все подлинное от макияжа до мельчайших деталей платья.
Япония до сих остается страной, притягательной для иностранцев, до конца не понятой и не познанной. И эта выставка — еще одна возможность открыть загадочную шкатулку и увидеть там
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