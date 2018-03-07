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08:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске назвали самые необычные имена школьниц

Классические имена утратили свою популярность.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В преддверии 8 Марта мэрия Красноярска подготовила подборку самых необычных и редких имен школьниц.

В образовательных учреждениях города учатся девочки с именами Сарра, Мелисса, Ада, Степанида, Васса, Лали, Клеопатра и Моника-Эммилине.

«По семь девочек носят имена Стэлла, Евдокия, Аксинья. Шесть учениц зовут Адель. По пять — Мия и Фаина, по четыре — Марта, Аврора и Ванесса, по три — Руфина, Глафира, Офелия, Мишель. Всего по две ученицы с именами Джульетта, Любава, Ия, Аглая, Беата, Весна, Фиона, Кармен», — сообщили в мэрии.

Классические имена уже потеряли свою популярность, говорят в управлении образования. Все реже родители дают детям имена Людмила, Нина, Тамара, Алла, Зинаида и Галина.

Самым распространенным именем оказалось Анастасия. Так зовут каждую 13-ю школьницу Красноярска. На втором месте по популярности оказалось имя Дарья (около трех тысяч учениц), на третьем — София (2,6 тысячи).

Часто в школах можно встретить учениц с именами Екатерина (2,5 тысячи девочек), Анна (2 тысячи), Елизавета (1,9 тысячи), Алина (1,8 тысячи), Виктория (1,9 тысячи), Мария (1,8 тысячи), Полина (1,8 тысячи).

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