В Красноярске назвали самые необычные имена школьниц
Классические имена утратили свою популярность.
Классические имена утратили свою популярность.
В преддверии 8 Марта мэрия Красноярска подготовила подборку самых необычных и редких имен школьниц.
В образовательных учреждениях города учатся девочки с именами Сарра, Мелисса, Ада, Степанида, Васса, Лали, Клеопатра и
«По семь девочек носят имена Стэлла, Евдокия, Аксинья. Шесть учениц зовут Адель. По пять — Мия и Фаина, по четыре — Марта, Аврора и Ванесса, по три — Руфина, Глафира, Офелия, Мишель. Всего по две ученицы с именами Джульетта, Любава, Ия, Аглая, Беата, Весна, Фиона, Кармен», — сообщили в мэрии.
Самым распространенным именем оказалось Анастасия. Так зовут каждую 13-ю школьницу Красноярска. На втором месте по популярности оказалось имя Дарья (около трех тысяч учениц), на третьем — София (2,6 тысячи).
Часто в школах можно встретить учениц с именами Екатерина (2,5 тысячи девочек), Анна (2 тысячи), Елизавета (1,9 тысячи), Алина (1,8 тысячи), Виктория (1,9 тысячи), Мария (1,8 тысячи), Полина (1,8 тысячи).
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