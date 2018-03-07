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08:02 (мск), источник: АиФ Красноярск

Зарплата женщин в Красноярском крае составляет 61% от мужской

Зато продолжительность жизни у женщин выше на 11 лет.

Источник: Reuters

В Красноярском крае сохраняется количественное превосходство женщин над мужчинами.

По данным Красноярскстата, в крае живут 1532 тысячи женщин, это 53% от общей численности населения. При этом средний возраст представительниц «прекрасного пола» составляет 40 лет, это на 4,8 года больше, чем у мужчин. Женщины доживают в среднем до 75 лет, а мужчины — до 64 лет.

Девушки по-прежнему стремятся замуж, в прошлом году было заключено 22795 браков, как правило замуж выходят в 22−28 лет. А детей родилось 35,5 тысяч.

Среди работников женщин — 51%. Больше всего их в сфере образования, здравоохранения, в торговле и в гостиничном бизнесе. При этом средняя зарплата составила 34,5 тысячи рублей. Это 61% процент от мужской средней заработной платы.

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