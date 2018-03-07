Зарплата женщин в Красноярском крае составляет 61% от мужской
Зато продолжительность жизни у женщин выше на 11 лет.
Зато продолжительность жизни у женщин выше на 11 лет.
В Красноярском крае сохраняется количественное превосходство женщин над мужчинами.
По данным Красноярскстата, в крае живут 1532 тысячи женщин, это 53% от общей численности населения. При этом средний возраст представительниц «прекрасного пола» составляет 40 лет, это на 4,8 года больше, чем у мужчин. Женщины доживают в среднем до 75 лет, а мужчины — до 64 лет.
Среди работников женщин — 51%. Больше всего их в сфере образования, здравоохранения, в торговле и в гостиничном бизнесе. При этом средняя зарплата составила 34,5 тысячи рублей. Это 61% процент от мужской средней заработной платы.
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