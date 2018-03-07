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07:59 (мск), источник: НИА Красноярск

Музейный центр «Площадь Мира» покажет фотовыставку «The Big Game»

Музейный центр «Площадь Мира» покажет фотовыставку «The Big Game» Юлии Абзалтдиновой. Фотограф исследует время глобальных перемен страны через подготовку, проведение и наследие Зимних Олимпийских игр в Сочи. Она зафиксировала изменения города, попыталась создать портрет российского болельщика и разглядеть «человекоизмененный» ландшафт и актуальные портреты местных жителей, создать образ заповедной среды обитания человека.

Работа над первой частью проекта «Легенды» началась 6 лет назад с фиксации визуального изменения города в связи с предстоящими событиями. Новейшая история города создает предпосылки для мифотворчества — это городские истории и слухи о переселении местных жителей с мест будущих олимпийских объектов, о притоке иностранной рабочей силы, о сокращении территории заповедника и борьбе экологов с этим, о подчинении реки Мзымта для строительства магистралей, об искусственном влиянии на погоду для эффективного проведения работ и о размытии береговой линии.

Вторая часть, «Паспорт болельщика», снятая в период проведения Игр, направлена на создание портрета российского болельщика, который «десантом» высадился на данной местности и стал символом новой русской идентичности. Перед объективом оказалось легко узнаваемая смесь из разнообразных отечественных реалий. Объединяющим элементом стал российский триколор: атрибуты советской символики и псевдорусские косоворотки перемешались с гламурными расцветками брендовых спортивных одежд; рогатые шлемы западных футбольных фанов соседствовали со знаменами ВДВ, и апогеем стал человек, на котором была надета стилизованная хоккейная форма сборной СССР и знаменитая шапка-ушанка, сообщает пресс-служба центра.

Третья часть «Заповедник», созданная спустя 2 года после Игр, рассматривает наследие современной идеологии через новый облик города, человекоизмененный ландшафт и актуальные портреты местных жителей, и создать образ заповедной среды обитания человека.

Юлия Абзалтдинова закончила Московскую школу фотографии и мультимедиа им. А. Родченко. Работает с темой репрезентации национальной идентичности; фиксирует следы влияния человека на природный ландшафт. Принимала участие в различных выставках в Москве, Екатеринбурге, Перми, Красноярске, а также Китае, Австрии; участница международных и российских фотографических фестивалей.

Выставка будет работать до 10 апреля. В день открытия состоится встреча с Юлией Абзалтдиновой.

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