Музейный центр «Площадь Мира» покажет фотовыставку «The Big Game»

Работа над первой частью проекта «Легенды» началась 6 лет назад с фиксации визуального изменения города в связи с предстоящими событиями. Новейшая история города создает предпосылки для мифотворчества — это городские истории и слухи о переселении местных жителей с мест будущих олимпийских объектов, о притоке иностранной рабочей силы, о сокращении территории заповедника и борьбе экологов с этим, о подчинении реки Мзымта для строительства магистралей, об искусственном влиянии на погоду для эффективного проведения работ и о размытии береговой линии.

Вторая часть, «Паспорт болельщика», снятая в период проведения Игр, направлена на создание портрета российского болельщика, который «десантом» высадился на данной местности и стал символом новой русской идентичности. Перед объективом оказалось легко узнаваемая смесь из разнообразных отечественных реалий. Объединяющим элементом стал российский триколор: атрибуты советской символики и псевдорусские косоворотки перемешались с гламурными расцветками брендовых спортивных одежд; рогатые шлемы западных футбольных фанов соседствовали со знаменами ВДВ, и апогеем стал человек, на котором была надета стилизованная хоккейная форма сборной СССР и знаменитая шапка-ушанка, сообщает пресс-служба центра.

Третья часть «Заповедник», созданная спустя 2 года после Игр, рассматривает наследие современной идеологии через новый облик города, человекоизмененный ландшафт и актуальные портреты местных жителей, и создать образ заповедной среды обитания человека.

Юлия Абзалтдинова закончила Московскую школу фотографии и мультимедиа им. А. Родченко. Работает с темой репрезентации национальной идентичности; фиксирует следы влияния человека на природный ландшафт. Принимала участие в различных выставках в Москве, Екатеринбурге, Перми, Красноярске, а также Китае, Австрии; участница международных и российских фотографических фестивалей.