Чемпион мира из Владивостока удивил свою девушку в ресторане

Вечером 6 марта в панорамном ресторане Владивостока молодой человек удивил свою девушку, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Парень, сидевший за одним из столиков вместе со своей возлюбленной, опустился перед спутницей на колено, держа в руках большой букет белых роз и коробочку с заветным кольцом.

«Для меня это стало приятным сюрпризом, я совсем не ожидала, — поделилась с нами Екатерина. — Мне, как и любой девушке, очень хотелось получить предложение руки и сердца, но я всё же приятно удивлена».

Восхищённой столь романтическим поступком девушке не оставалось ничего другого, как дать избраннику своё согласие. Влюблённой паре аплодировали все посетители ресторана.

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