Чемпион мира из Владивостока удивил свою девушку в ресторане
Романтический поступок парня заставил аплодировать всех посетителей.
Романтический поступок парня заставил аплодировать всех посетителей.
Вечером 6 марта в панорамном ресторане Владивостока молодой человек удивил свою девушку, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Парень, сидевший за одним из столиков вместе со своей возлюбленной, опустился перед спутницей на колено, держа в руках большой букет белых роз и коробочку с заветным кольцом.
«Для меня это стало приятным сюрпризом, я совсем не ожидала, — поделилась с нами Екатерина. — Мне, как и любой девушке, очень хотелось получить предложение руки и сердца, но я всё же приятно удивлена».
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«Готовился к этому моменту я девять лет, — именно такой срок мы уже вместе, — рассказал Александр. — Я раньше слышал об этом ресторане, но здесь не бывал. Очень долго думал, как сделать всё романтично и красиво, хотелось сделать этот момент незабываемым. Друзья помогли с букетом цветов, я подготовил всё остальное. Я очень счастлив, что уже совсем скоро эта прекрасная девушка станет моей женой!».
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