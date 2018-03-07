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08:01 (мск), источник: Newtimes.kz

В Северном Казахстане готовятся к приходу «большой воды»

В районе Шал акына на минувшей неделе побывал начальник департамента по ЧС СКО Рамиль Камалов. В ходе рабочей поездки он обследовал территорию города Сергеевки, сел Мерген, Аканбарак и Городецкий, ежегодно подвергающихся подтоплению талыми водами с полей, сообщает Петропавловск.news со ссылкой на ДЧС СКО.

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Источник: Newtimes.kz

Рамиль Камалов ознакомился с результатами противопаводковых мероприятий, проведённых силами местных исполнительных органов и отдела по ЧС, оценив степень защищенности населенных пунктов от подтоплений. В селе Новопокровка он посетил озеро Малый Тарангул, которое в период обильного паводка несет угрозу затопления порядка 55 домов в восточной части села Новопокровка, где проживает 165 человек, а также здание местной школы.

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Председателем КЧС района было дано указание по развертыванию эвакоприемного пункта, расположенного в райцентре, в здании казахской средней школы-интерната. Здесь в рамках визита была организована встреча с председателем эвакоприемной комиссии для проведения тренировки для отработки действий эвакоприемной комиссии по эвакуации населения в сборно-эвакуационный пункт при возникновении паводковой ситуации.

Каждое подразделение комиссии четко и грамотно действовало на своем участке работы. Так, сотрудники миграционной службы ОВД района совместно с представителями акимата регистрировали и размещали население в сборно-эвакуационном пункте. Медработники оказывали первую медицинскую помощь при переохлаждении, ушибах и переломах.

Специалисты управления по защите прав потребителей района взяли воду для анализа на микробиологическое, санитарно-химическое и паразитологическое исследование, а также провели замеры на радиологическое и химическое заражение воздуха. Представители отдела предпринимательства осуществляли доставку и организацию питания для эвакуированного населения.

Местная полицейская служба обеспечивала охрану общественного порядка и сопровождала автоколонны эвакуируемого населения. Районным отделом образования был предоставлен автотранспорт для перевозки и эвакуации населения.

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