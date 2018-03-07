Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США просят у России продолжить поставки газа на Украину
Долгая депрессия меняет мозг
Сати Казанова беременна первенцем
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Иосиф Пригожин показал, как выглядел в молодости
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
В Минобороны назвали причину крушения самолета Ан-26 в Сирии
Как горят «Абрамсы» в Сирии от ракет США - эксперт
Янукович в просьбе Путину: Украина на пороге войны
Угонщиков не смутила наклейка «Спецназ» на стекле
Агутин и Шнур работают над совместным проектом
Рената Литвинова снялась в фотосессии с щенками хаски
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Добавленный сахар: 4 беды
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
Фоторепортажи
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
12Новый год по лунному календарю
08:20 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области проснулся первый медведь

Весна набирает обороты — в Большереченском зоопарке ото сна пробудился первый медведь. В этом году первым из своего домика вышел гималайский медведь Кузя.

Косолапый после долго сна чувствует себя хорошо, но, судя по всему, не отказался бы поспать еще недельку-другую. Медведю пока лень двигаться и активничать; первые дни после пробуждения он проводит в основном в горизонтальном положении — лежит, дремлет и думает о чем-то своем.

«Он еще очень сонный и вялый, даже не подошел к нам, хотя мы ему вкусняшки предлагали и звали», — поделилась заведующая информационно-методическим отделом Наталья Болотова.

Впрочем, подобное состояние после долгого сна — обычное дело. Несмотря на апатию, медведь охотно подкрепился кашами и рыбой после трехмесячной зимней «диеты». Ленивое полусонное состояние вскоре пройдет, считают в зоопарке, и Кузя вновь будет радовать своими шалостями — он слывет балагуром.

Напомним, в прошлом году первым проснулся его отец — пожилой Артем. Как правило, последней из медведей просыпается гималайская медведица Кроха — она больше остальных любит спать.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Омске возле медсанчасти №10 могут построить еще одну офисную «свечку»
После мартовского дождя в Омске резко похолодает
Минобороны уточнило данные о погибших при крушении Ан-26 в Сирии
ОЭСР: к 2060 году Россия еще сильнее отстанет от США
Госдеп прокомментировал заявление Насти Рыбки о выборах в США
Из ада: «умная» колонка пугает своих владельцев страшным смехом
Найден секрет взаимопонимания супругов
Синоптики сообщили о частых опасных природных явлениях в России
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Спорт
Четырехкратную паралимпийскую чемпионку из РФ допустили до Игр После допуска Лысовой и Иванова российская делегация на зимней Паралимпиаде в Южной Корее будет состоять из 75 человек
Авто
Porsche сделала новый кроссовер. И он очень быстрый Porsche снова удивила! Если про многие премьеры автосалона в Женеве мы знали (ну или хотя бы догадывались), то дебют электрического кроссовера от Porsche стал полной неожиданностью
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием Мама артиста хочет подать в суд на телеведущего Сергея Майорова
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Стрижки, челки, химия: какие тренды стоит попробовать, а какие – забыть Забираем с собой в новый сезон короткий боб, ленты в волосах и химию, а вот с массивными ободками и плотной челкой прощаемся.
Дети
Сати Казанова беременна первенцем По данным инсайдера, певица находится на раннем сроке.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь