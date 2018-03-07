В Омской области проснулся первый медведь

Косолапый после долго сна чувствует себя хорошо, но, судя по всему, не отказался бы поспать еще недельку-другую. Медведю пока лень двигаться и активничать; первые дни после пробуждения он проводит в основном в горизонтальном положении — лежит, дремлет и думает о чем-то своем.

«Он еще очень сонный и вялый, даже не подошел к нам, хотя мы ему вкусняшки предлагали и звали», — поделилась заведующая информационно-методическим отделом Наталья Болотова.

Впрочем, подобное состояние после долгого сна — обычное дело. Несмотря на апатию, медведь охотно подкрепился кашами и рыбой после трехмесячной зимней «диеты». Ленивое полусонное состояние вскоре пройдет, считают в зоопарке, и Кузя вновь будет радовать своими шалостями — он слывет балагуром.