В Омской области проснулся первый медведь
Весна набирает обороты — в Большереченском зоопарке ото сна пробудился первый медведь. В этом году первым из своего домика вышел гималайский медведь Кузя.
Весна набирает обороты — в Большереченском зоопарке ото сна пробудился первый медведь. В этом году первым из своего домика вышел гималайский медведь Кузя.
Косолапый после долго сна чувствует себя хорошо, но, судя по всему, не отказался бы поспать еще
«Он еще очень сонный и вялый, даже не подошел к нам, хотя мы ему вкусняшки предлагали и звали», — поделилась заведующая
Впрочем, подобное состояние после долгого сна — обычное дело. Несмотря на апатию, медведь охотно подкрепился кашами и рыбой после трехмесячной зимней «диеты». Ленивое полусонное состояние вскоре пройдет, считают в зоопарке, и Кузя вновь будет радовать своими шалостями — он слывет балагуром.
Напомним, в прошлом году первым проснулся его отец — пожилой Артем. Как правило, последней из медведей просыпается гималайская медведица Кроха — она больше остальных любит спать.
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