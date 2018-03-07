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08:18 (мск), источник: ИА Башинформ

Медицинская помощь стала доступнее еще в одном селе Башкирии

УФА, 7 мар 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Медицинская помощь стала доступнее еще в одном сельском населенном пункте Башкирии — деревне Троицкое Архангельского района. Здесь распахнул свои двери современный модульный фельдшерско-акушерский пункт, который будет обслуживать также жителей деревни Успенка.

Модульный ФАП отвечает всем современным требованиям, укомплектован необходимым оборудованием. Благодаря этому медицинские процедуры, вакцинацию, профилактические мероприятия отныне будут проводить в комфортных условиях. Кроме того, в ФАПе отведено специальное помещение для хранения лекарственных средств.

Расстояние от нового фельдшерско-акушерского пункта до Архангельской ЦРБ составляет 38 км, до ближайшего ФАПа в деревне Сагитово — 12 км. Численность обслуживаемого населения деревни Троицкое составляет более 160 человек, из них 16 детей. Прием пациентов будет вести фельдшер высшей категории с медицинским стажем более 30 лет, уточнили в пресс-службе Минздрава РБ.

Главный врач Архангельской ЦРБ Рустам Галиев при открытии ФАПа подчеркнул, что приведение к современным требованиям ФАПов и поликлиник позволяет увеличить эффективность работы данных подразделений первичного звена и обеспечить население медицинской помощью в шаговой доступности.

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