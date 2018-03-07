Медицинская помощь стала доступнее еще в одном селе Башкирии

Модульный ФАП отвечает всем современным требованиям, укомплектован необходимым оборудованием. Благодаря этому медицинские процедуры, вакцинацию, профилактические мероприятия отныне будут проводить в комфортных условиях. Кроме того, в ФАПе отведено специальное помещение для хранения лекарственных средств.

Расстояние от нового фельдшерско-акушерского пункта до Архангельской ЦРБ составляет 38 км, до ближайшего ФАПа в деревне Сагитово — 12 км. Численность обслуживаемого населения деревни Троицкое составляет более 160 человек, из них 16 детей. Прием пациентов будет вести фельдшер высшей категории с медицинским стажем более 30 лет, уточнили в пресс-службе Минздрава РБ.