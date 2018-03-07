Медицинская помощь стала доступнее еще в одном селе Башкирии
УФА, 7 мар 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Медицинская помощь стала доступнее еще в одном сельском населенном пункте Башкирии — деревне Троицкое Архангельского района. Здесь распахнул свои двери современный модульный
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.