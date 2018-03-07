В преддверии 8 марта Воронеж встал в 10-балльных пробках

Предпраздничная суета и снегопад спровоцировали в Воронеже 10-балльные пробки днём среды, 7 марта. Причинами транспортного коллапса также стали многочисленные мелкие ДТП и дорожные работы, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».