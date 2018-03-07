Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США испытали в ЧМ на России новое оружие - СМИ
Сон в носках полезен для здоровья
Анастасию Волочкову заподозрили в беременности
Названы самые опасные города мира
Поклонники обсуждают фото Димы Билана в нижнем белье
Вернулись с победой! Россия встречает героев Олимпиады Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, вернулись в Москву
Тренера Загитовой предупредили о ее романе с Капризовым
На «Оскаре» пошутили про Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Расцвела: Кабаева вызвала восторг лаконичным образом - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Кейт Миддлтон в «старом» пальто за $145 посетила Оксфорд
Поклонники обсуждают фото Димы Билана в нижнем белье
Мнение: американцы попробовали прощупать эффективность ПВО РФ
Угонщиков не смутила наклейка «Спецназ» на стекле
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
18:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

Астраханцы опасаются борьбы с комарами в Волгограде к ЧМ-2018

Из-за уничтожения кровососущих соседний город может остаться без рыбы.

Жители Астрахани выступают против борьбы в Волгограде с мошкой к мундиалю, опасаясь, что для них это обернется экологической катастрофой.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», соседний город волнует вопрос регулирования стока паводковых вод в дельту Волги с учетом сроков массового размножения и вылета мошки. Так, в Волгограде планируют изменить режим попуска воды через Волжскую ГЭС, чтобы летом во время мундиаля насекомых в городе не было и они не досаждали участникам ЧМ-2018 и болельщикам. Власти даже инициировали проведение научного обоснования изменения периодов попуска воды в Нижнюю Волгу с целью минимизации появления мошки.

«По результатам проведенных Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой рабочих встреч и совещаний с отраслевыми ведомствами и органами представительной власти Астраханской области высказано согласованное мнение о недопустимости изменения многолетнего режима попуска воды через Волгоградский гидроузел», — отметили в надзорном органе.

Астраханские ученые считают, что регулирование водности в сторону от естественной потребности в период воспроизводства водных биологических ресурсов, приведет к полной утрате целых поколений рыб и водных растений. «Кроме того, это негативно повлияет на экосистему региона, будет способствовать деградации природных ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы, включая особо охраняемую природную территорию Водно-болотных угодий, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц», — заявили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Юг России ждёт 10 лет похолодания». Ученый об изменении климата
Алиментщиков признали безвестно отсутствующими
Деньги доктора. Прохоров засудит Родченкова и пустит по миру?
В Москве арестовали экс-сенатора Дерева
Президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за пьянство
Богатейшие женщины мира — 2018: рейтинг Forbes Woman
Мусор вместо рыб: как выглядит подводное плавание на Бали
Авиатор рассказал о вероятной причине крушения Ан-26 в Сирии
Спорт
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России Сегодня стало окончательно ясно, что Василий и Алексей Березуцкие приняли решение завершить выступления за сборную России
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь