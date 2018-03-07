Астраханцы опасаются борьбы с комарами в Волгограде к ЧМ-2018

Жители Астрахани выступают против борьбы в Волгограде с мошкой к мундиалю, опасаясь, что для них это обернется экологической катастрофой.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», соседний город волнует вопрос регулирования стока паводковых вод в дельту Волги с учетом сроков массового размножения и вылета мошки. Так, в Волгограде планируют изменить режим попуска воды через Волжскую ГЭС, чтобы летом во время мундиаля насекомых в городе не было и они не досаждали участникам ЧМ-2018 и болельщикам. Власти даже инициировали проведение научного обоснования изменения периодов попуска воды в Нижнюю Волгу с целью минимизации появления мошки.

«По результатам проведенных Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой рабочих встреч и совещаний с отраслевыми ведомствами и органами представительной власти Астраханской области высказано согласованное мнение о недопустимости изменения многолетнего режима попуска воды через Волгоградский гидроузел», — отметили в надзорном органе.