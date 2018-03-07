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18:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Главврач Тонкинской ЦРБ уволился после «пьяного» скандала на дороге

Мертвецки пьяный, он вместе со своей нетрезвой супругой рассекал на машине и устроил настоящее шоу.

Главный врач Тонкинской ЦРБ Александр Егошин, который попался за рулем в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, уволился со своего поста после поднятой в прессе шумихи. Об этом «Комсомольской правде» — Нижний Новгород сообщили в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.

— Приказом министерства здравоохранения Нижегородской области от 7 марта 2018 года Александр Егошин освобожден от занимаемой должности и уволен по собственному желанию, — пояснили в ведомстве.

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Видео с мертвецки пьяным Александром Егошиным и его супругой попало в интернет на днях. Ролик снял неравнодушный водитель, который остановил пьяную парочку, ехавшую на своей «Ниве». По словам молодого человека, машина петляла по всей дороге, ехала по встречке, чем и вызвала подозрение. Нарушителей прижали к обочине, и им ничего не оставалось делать, как остановиться. Главный врач был со своей женой Светланой Егошиной — председателем районной комиссии по делам несовершеннолетних.

Выйдя из машины, представители провинциальной интеллигенции устроили на дороге настоящее шоу. Егошин был настолько пьян, что не мог говорить и едва стоял на ногах. Его супруга же была немного трезвее и пыталась взять контроль над ситуацией. Сначала она вызывала кого-то по телефону, потом ругалась непонятно на кого, потом пыталась «договориться» с остановившим их водителем. Под конец спектакля женщина сменила тактику и стала нападать на сидевшего на дороге супруга.

— Саш, а ты на самом деле не прав! А ты на самом деле не прав!!! — в отчаянье кричала женщина и била мужа по голове стянутой с него же шапкой. — Хорошо, что такие пацаны попались!

Действительно, хорошо. А то бы неизвестно, к каким трагическим последствиям могло это все привести. Он сел за руль в невменяемом состоянии, она его не остановила. Сей безрассудный поступок дорого обошелся супругам Егошиным: оба они с позором уволились с занимаемых должностей.

В региональном минздраве рассказали, что 25 февраля на главврача Тонкинской районной больницы Александра Егошина был составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Судебное заседание по этому вопросу состоится 15 марта.

Сам Александр Егошин называет произошедшее «случайностью» и не отрицает, что сел пьяным за руль.

— Произошла случайность, и мне очень стыдно. Я выпиваю не так часто. Это был выходной день, а на работе меня никто никогда пьяным не видел и не увидит, где бы я не продолжил работать. Я совершил административное правонарушение, за которое должен понести наказание, — сказал Егошин в интервью программе «Кстати».

По словам Светланы Егошиной, в тот день они отмечали семейный праздник.

— Я выпиваю только красное сухое вино. И в тот день я выпила немного вина — был выходной день, и мы ездили поздравлять зятя, — рассказала она.

Также женщина сообщила, что теперь ей придется уволиться из комиссии по делам несовершеннолетних, где она проработала 22 года и получила много наград за безупречный многолетний труд.

Только вот остается резонный вопрос: чем бы закончилась эта история, если бы этот ролик не попал в интернет и об аморальном поступке этой парочки не узнала общественность?

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