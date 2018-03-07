В Волгограде выбрали лучшие больницы и поликлиники
Лидерами по результатам независимой оценки качества стали 11 медицинских учреждений.
Лидерами по результатам независимой оценки качества стали 11 медицинских учреждений.
В Волгоградской области выбрали лучшие больницы и поликлиники по результатам независимой оценки качества медучреждений.
Лидерами среди стационаров стали областные онкодиспансер и наркодиспансер, клиническая больница № 12, областная детская клиническая психиатрическая больница и Еланская ЦРБ. Также в числе лучших больница скорой медпомощи № 7, поликлиника № 12, стоматология № 11, детская поликлиника № 31 и частные клиники «Сфера» и «Стома — ВИД». Всего оценивали 67 медучреждений, в том числе 20 частных.
Как рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации, оценивают при составлении рейтинга мнения самих волгоградцев, также учитывают открытость и доступность информации о клинике; комфортность и доступность услуг; время в очереди, а также вежливость и квалификацию персонала.
Каждая больница и поликлиника проходит оценку качества раз в три года, в этом году проверят 38 медучреждений.
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